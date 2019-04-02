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Суды Происшествия

Киллер Волговской ОПГ не смог выйти по УДО

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 апреля, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на отказ Новокуйбышевского райсуда условно-досрочно выпустить на свободу киллера Волговской ОПГ Артема Вагина, отбывающего 25-летний срок в колонии № 3.

Федеральный судья Дмитрий Воложанинов отказал Артему Вагину в удовлетворении его жалобы. И пока киллер остается за колючей проволокой.

Вагин месте с еще восемью подельниками выслушал приговор в октябре 2003 года. Суд, признав подсудимых виновными в 16 убийствах, четверых из них  — Алексея Булаева, Александра Гаранина, Сергея Иванов и Сергея Сидоренко - отправил за решетку пожизненно.

Игорь Попов, заказавший директора Тольяттинского рыбокомбината Оксану Лабинцеву, получил четыре года лишения свободы. Двое гаишников, сотрудничавших с бандитами, отделались небольшими сроками. В Верховном суде приговор устоял.

Напомним, Волговская ОПГ получила свое название от расположенной в Центральной районе Тольятти гостиницы "Волга", где размещалась штаб-квартира бандитов. Это была одна из самых влиятельных группировок, участвовавших в криминальных войнах 90-х годов.

Жертвами осужденных стали бизнесмены Олег Яркин, Владимир Тюнин, Евгений Солдатов, Пелагея Земцова и другие, а также конкуренты из других ОПГ. Не опасались волговские расправляться и с представителями властей. На их счету жизни милиционеров Олега Шалаева, Вячеслава Минака, Петра Логинова и Дмитрия Огородникова.

В 2001 г. банда была обезврежена. На следствии участники ОПГ дали показания, что руководили их преступной деятельностью убитый годом ранее Евгений Совков и бывший спецназовец Владимир Пчелин, на тот момент уже несколько лет находившийся в бегах. Последний в 2007 г. был задержан и вскоре найден повешенным в одиночной камере рязанского СИЗО.

 

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