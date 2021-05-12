Самарца обвиняют в "продаже" водительских удостоверений

В Самаре завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 27 ноября 2020 г. самарец во время "оперативного эксперимента" получил 200 тыс. руб. и пообещал их передать сотрудникам РЭО ГИБДД за выдачу четырех водительских удостоверений категории "D" без обучения и сдачи экзаменов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.