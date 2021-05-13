Девушка на Lada врезалась в трактор в Самарской области

В среду, 12 мая, в Борском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП с участием трактора.

По данным регионального ГУ МВД, в 19:30 19-летняя девушка ехала на Lada по дороге Долматовка — Комсомольский — Петровка — Языково. Совершая обгон, она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с трактором под управлением 56-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали водитель и 45-летняя пассажирка легковушки. Их госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.