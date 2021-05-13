Девушка на Lada врезалась в трактор в Самарской области

В среду, 12 мая, в Борском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП с участием трактора.
По данным регионального ГУ МВД, в 19:30 19-летняя девушка ехала на Lada по дороге Долматовка — Комсомольский — Петровка — Языково. Совершая обгон, она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с трактором под управлением 56-летнего мужчины.
В результате аварии пострадали водитель и 45-летняя пассажирка легковушки. Их госпитализировали.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!