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Как в Самарской области поддерживают семьи с детьми К 9 Мая самарские ветераны получат дополнительные выплаты В летних лагерях Самарской области могут отдохнуть почти 24 тыс. школьников Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми Более 15 тыс. жителей региона получили помощь по социальному контракту

Соцподдержка Общество

Как в Самарской области поддерживают семьи с детьми

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Помощь стала возможна благодаря реализации Стратегии лидерства, сформированной жителями по инициативе Дмитрия Азарова.

Тысячи молодых семей в Самарской области получили выплаты на жилье. В последние три года регион увеличил поддержку для них более чем в два раза. Если в 2018 году субсидии из бюджета получили всего 683 семьи, то в 2020 году — уже 1488 семей, в основном, многодетные. При этом помощь получают и те, что перешагнули рубеж в 35 лет, хотя изначально возраст участников программы ограничивался 30 годами. Самарская область — одна из немногих в стране, где посчитали это ограничение не справедливым. 

К слову, чтобы очередь на жилье для молодых продвигалась быстрее, губернатор Дмитрий Азаров заручился поддержкой федерального центра. В бюджет Самарской области удалось привлечь дополнительно 400 млн рублей.

Поддержка материнства и детства — один из важных принципов работы региональной власти, и в Стратегии лидерства финансовая помощь семьям с детьми, помощь в решении жилищных вопросов, увеличение строительства детских садов и школ оказались в приоритете.

В результате реализации "детского" направления Стратегии лидерства всего за три года объем строительства детских садов и школ в Самарской области вырос в три раза. В регионе открылось 40 новых садов, шесть школ, еще три — капитально отремонтированы.

"Значительные планы по строительству новых образовательных учреждений. И Самарская область претендует на федеральную поддержку в решении этих вопросов. Уверен, что в следующем году начнем реализацию в Тольятти. Но думаю, что возможности по строительству новых школ у нас появятся и в других муниципалитетах", — отметил Дмитрий Азаров.

Исполняя поручения, озвученные президентом в Послании прошлого года, Самарская область уже с начала учебного года обеспечила всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием. Указ позволял сделать это поэтапно в течение трех лет, но в регионе нашли возможность сделать это как можно быстрее.

"Это было отличным решением, которое поддержали не только родители, но и учительское сообщество", — рассказывает член правления ООО РОО "Союз женщин России", депутат Железнодорожного района Самары Светлана Макушева. Теперь главное — отслеживать качество питания, чем активно занимается как родительское сообщество, так и органы власти.

В области предусмотрены и различные выплаты семьям с детьми, причем не только многодетным. "Мы предприняли шаги по стимулированию рождения первенца, есть региональный материнский капитал, который стимулирует появление вторых и третьих детей. В итоге мы сформировали неплохой пакет поддержки семей с детьми от рождения до школы, — рассказывает министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

"Сегодня важно помочь малообеспеченным семьям, в которых растут школьники. Мы адресно работаем с ними", — добавила она.

С прошлого года в регионе реализуется программа "Наше сокровище". Жители области, которые впервые становятся родителями, получают подарок для новорожденного на сумму 10 тыс. рублей. В него входит все необходимое в первые месяцы жизни малыша.

"Это очень хорошее подспорье для молодых родителей, в этом подарке, действительно, собрано все самое необходимое, — делится Светлана Макушева. — Часто по незнанию мамы покупают совершенно ненужные вещи, а вот про те, которые действительно должны быть, забывают. И здесь на помощь приходит такой подарок. К слову, важно, что это не просто деньги, а именно набор вещей. Часто в семье нет финансовых трудностей, но в первые дни после рождения малыша легко забыть о самом важном".

В региональном министерстве соцзащиты рассказали о новых мерах поддержки детей, которые будут реализованы по итогам Послания Президента. Уже с 1 июля пособия получат неполные семьи с детьми 8 — 17 лет, у которых есть решение суда об уплате алиментов, а доход не превышает величину прожиточного минимума на одного члена семьи.

Также пособие в половину прожиточного минимума с 1 июля начнут получать беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки.

Глава государства подписал поручение о возврате родителям 50% стоимости путевок в детские лагеря. Мера начнёт действовать с середины мая. Уже вносятся поправки в закон, касающийся 100% оплаты больничных родителям детей до 7 лет. Кроме того, в середине августа семьи получат по 10 тыс. руб. на каждого школьника. Благодаря последовательным шагам государства по формированию семейной политики за последние 4 года в Самарской области количество семей, которые получают поддержку, выросло с 80 тыс. до 140 тысяч.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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