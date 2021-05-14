Космос — наш! В юбилей первого космического полета "Волга Ньюс" и "Промсвязьбанк" запустили информационный проект

В Год науки и технологий и 60-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина в честь столь значимых для жизни страны событий ПСБ совместно с информационным порталом "Волга Ньюс" создали уникальный информационный проект "Космос наш!".

На этом ресурсе журналисты рассказали о необычных фактах и проведенных исследованиях в космосе, о том, над какими космическими разработками ломают головы самарские ученые, насколько серьезна проблема мусора на орбите, удастся ли создать эффективный солнечный парус, и как космонавты адаптируются к гравитации.

А еще о том, зачем космонавты кладут кашу в носки, для чего нужны "крохоборы" и почему новички на орбите набивают синяки. Правила жизни на МКС — особая наука, которая постигается не сразу.

Читателей, несомненно, заинтересует "космическая" экономика. Вы знали, что содержание МКС обходится России примерно в $1 млрд в год? В эту сумму входят строительство пилотируемых кораблей "Союз", грузовиков "Прогресс" и ракет-носителей, работа наземных служб обеспечения полета, подготовка и реабилитация космонавтов, банковская страховка, изготовление новых модулей станции.

Участие ПСБ в проекте не случайно. Сегодня это один из основных банков-партнеров космической отрасли страны. ПСБ активно участвует в развитии космической промышленности, планомерно укрепляет и наращивает сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос". В мае ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. С присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились новые точки продаж в уникальных локациях — на Байконуре, в Мирном и Плесецке.