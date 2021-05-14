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Преступления Происшествия

Самарец влез в чужую квартиру, но был застигнут хозяином жилья

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали 48-летнего жителя пос. Мехзавод по подозрению в покушении на квартирную кражу, сообщает региональное ГУ МВД России.

По версии следствия, днем мужчина через открытое окно влез в квартиру на первом этаже, пока владельцы жилплощади отсутствовали, и решил украсть чужое имущество.

Возвращавшийся домой 34-летний хозяин квартиры услышал звуки передвигаемых предметов, не стал открывать входную дверь и о подозрительном шуме сообщил в полицию.

На место происшествия быстро прибыли сотрудники дежурной части пункта полиции №17 ОП №8, который находится в соседнем здании. В подъезде дома они задержали выходившего из квартиры мужчину с системным блоком в руках.

Задержанный признался в преступлении. По данным полиции, мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

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