Самарец влез в чужую квартиру, но был застигнут хозяином жилья

В Самаре задержали 48-летнего жителя пос. Мехзавод по подозрению в покушении на квартирную кражу, сообщает региональное ГУ МВД России.

По версии следствия, днем мужчина через открытое окно влез в квартиру на первом этаже, пока владельцы жилплощади отсутствовали, и решил украсть чужое имущество.

Возвращавшийся домой 34-летний хозяин квартиры услышал звуки передвигаемых предметов, не стал открывать входную дверь и о подозрительном шуме сообщил в полицию.

На место происшествия быстро прибыли сотрудники дежурной части пункта полиции №17 ОП №8, который находится в соседнем здании. В подъезде дома они задержали выходившего из квартиры мужчину с системным блоком в руках.

Задержанный признался в преступлении. По данным полиции, мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков.