Испанская Repsol выходит из СП, контролирующего самарское "Санеко"

Repsol продает Alliance Oil 49% своей доли в совместном предприятии в России AROG.
Испанская Repsol договорилась с Alliance Oil Эдуарда Худайнатова о продаже своей доли в их совместном предприятии в России - AR Oil&Gas B.V. (AROG, Нидерланды), передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Europa Press.
Доля Repsol в СП, которое было создано для проектов по разведке и добыче углеводородов в России, составляла 49%, остальные 51% - у Alliance Oil. AROG через ООО "УК "АЛРЕП" управляет самарским АО "Санеко" и АО "Татнефтеотдача".
Напомним, Alliance Oil Company внесла в СП добывающую компанию "Санеко" и "Татнефтеотдача", а испанская сторона обязалась увеличить капитал и передать Alliance средства для достижения 49-процентного участия в совместном предприятии. Однако Alliance остался единоличным исполнительным органом в российских компаниях.
Согласно стратегии Repsol на 2021-2025 год, компания планирует сократить количество стран присутствия с 26 до 14. В конце марта стало известно, что Repsol ликвидирует российскую "дочку" - ООО "Репсол е энд п Евразия" (Repsol E&P Eurasia). Компания владела всего одной лицензией - на участок Салымский-6.
Эдуард Худайнатов, в свою очередь, по сообщениям в СМИ, намерен приобрети ряд активов "Роснефти", в том числе и в Самарской области.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее