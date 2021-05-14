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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Испанская Repsol выходит из СП, контролирующего самарское "Санеко"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Repsol продает Alliance Oil 49% своей доли в совместном предприятии в России AROG.

Фото: asdc.utimenews.org

Испанская Repsol договорилась с Alliance Oil Эдуарда Худайнатова о продаже своей доли в их совместном предприятии в России - AR Oil&Gas B.V. (AROG, Нидерланды), передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Europa Press.

Доля Repsol в СП, которое было создано для проектов по разведке и добыче углеводородов в России, составляла 49%, остальные 51% - у Alliance Oil. AROG через ООО "УК "АЛРЕП" управляет самарским АО "Санеко" и АО "Татнефтеотдача".

Напомним, Alliance Oil Company внесла в СП добывающую компанию "Санеко" и "Татнефтеотдача", а испанская сторона обязалась увеличить капитал и передать Alliance средства для достижения 49-процентного участия в совместном предприятии. Однако Alliance остался единоличным исполнительным органом в российских компаниях.

Согласно стратегии Repsol на 2021-2025 год, компания планирует сократить количество стран присутствия с 26 до 14. В конце марта стало известно, что Repsol ликвидирует российскую "дочку" - ООО "Репсол е энд п Евразия" (Repsol E&P Eurasia). Компания владела всего одной лицензией - на участок Салымский-6.

Эдуард Худайнатов, в свою очередь, по сообщениям в СМИ, намерен приобрети ряд активов "Роснефти", в том числе и в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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