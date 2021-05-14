МЧС России: Что делать, если пожар начался в местах массового пребывания людей

Эти простые правила помогут вам при пожаре или другой чрезвычайной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей, рекомендует МЧС России.

- Заходя в незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой маршрут, обратите внимание на расположение эвакуационных путей, запасных выходов.

- Если услышали крики: "Пожар! Горим!", либо почувствовали запах дыма, увидели пламя - постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем.

- Сообщите в пожарную охрану.

- Включите ручной пожарный извещатель, кнопку вызова пожарных или позвоните по телефонам "01", "101", "112".

- Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки.

- Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки, снимите с себя галстук, нашейный платок или шарф. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

- Не входите в помещения с большой концентрацией дыма.

- Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях, не пользуйтесь лифтами.

- Не возвращайтесь в помещение за материальными ценностями (верхняя одежда и т.д.) до полной стабилизации ситуации.

- Держите в поле зрения своих близких (детей, стариков). Покидайте опасную зону вместе. Помогайте друг другу.

- Выполняйте требования персонала или сотрудников охраны.