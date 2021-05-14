МЧС России: Что делать, если пожар начался в местах массового пребывания людей

Эти простые правила помогут вам при пожаре или другой чрезвычайной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей, рекомендует МЧС России.
- Заходя в незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой маршрут, обратите внимание на расположение эвакуационных путей, запасных выходов.
- Если услышали крики: "Пожар! Горим!", либо почувствовали запах дыма, увидели пламя - постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем.
- Сообщите в пожарную охрану.
- Включите ручной пожарный извещатель, кнопку вызова пожарных или позвоните по телефонам "01", "101", "112".
- Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки.
- Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки, снимите с себя галстук, нашейный платок или шарф. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.
- Не входите в помещения с большой концентрацией дыма.
- Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях, не пользуйтесь лифтами.
- Не возвращайтесь в помещение за материальными ценностями (верхняя одежда и т.д.) до полной стабилизации ситуации.
- Держите в поле зрения своих близких (детей, стариков). Покидайте опасную зону вместе. Помогайте друг другу.
- Выполняйте требования персонала или сотрудников охраны.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".