В Кротовке планируют создать современный центр встречи поколений

Создание современного "центра встречи поколений" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с властями и жителями Кротовки во время своей рабочей поездки в Кинель-Черкасский район 14 мая.

Разместить центр планируется на месте старого здания, которое не используется уже долгие годы. Жители села предлагали массу вариантов, как вдохнуть в него вторую жизнь. Одни хотят, чтобы здесь открылась аптека и дневной стационар, другие — баня, третьи — клуб ремесел.

"Я предложил бы сделать какой-нибудь комбинированный центр встречи поколений, чтобы здесь была и современная библиотека, и пункт оказания медицинской помощи с аптекой, которые всегда востребованы в сельской местности, а также ремесленные мастерские. Я готов выделить средства на строительство этого объекта, но мне нужна концепция, комплексный подход, чтобы центр был востребован у людей разных поколений", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам главы Кротовки Александры Данильцевой, площадь участка в 26 соток позволяет построить центр, сочетающий в себе разный функционал.

Дмитрий Азаров поручил главе села и руководителю района Сергею Радько обобщить ранее озвученные жителями Кротовки предложения, посоветоваться с министрами здравоохранения и культуры, чтобы уже к 1 июня разработать концепцию "центра встречи поколений".

"Вы знаете, мы сейчас проектируем школу искусств и дом ремесел для одного из районов области. Это даст возможность людям старшего поколения заниматься любимыми ремеслами и обучать детей, — привел пример комплексного решения губернатор. — Главное, чтобы был большой функционал".

Президент АО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов, который в память о своих родителях оказывает спонсорскую помощь в строительстве социальных объектов в селе, предложил рядом с таким центром создать парк — современное общественное пространство, где было бы приятно проводить время как жителям села серебряного возраста, так и молодежи. "Сделайте в Кротовке модное место", — поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Во время поездки губернатор осмотрел Храм Успения Пресвятой Богородицы. Он был возведен за счет спонсорских пожертвований на средства Юрия Сапрунова и открыт летом 2012 года.

Меценат рассказал главе региона, что до революции на этом месте стояла церковь, которую в 20-е годы прошлого века снесли, выстроив дом. Спустя годы было принято решение расселить людей и на историческом месте возвести храм. Здесь же работает воскресная школа.

Недалеко от Храма располагается сквер Памяти и Славы. Губернатор оценил качество благоустройства. Работы начались в 2019 году в рамках губернаторского проекта "СОдействие". А в прошлом году в порядок привели памятник участникам локальных войн. К его подножию Дмитрий Азаров в память о погибших солдатах возложил цветы.