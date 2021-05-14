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ЖКХ и благоустройство Общество

Денис Волков призвал голосовать за проект благоустройства сквера 14 квартала Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в Тольятти в ближайшее время, набирает обороты. На победу претендует проект благоустройства 14 квартала. Голосование ведется на сайте 63.gorodsreda.ru.

Сквер включен в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" по инициативе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова.

Проект предусматривает строительство двух безопасных и современных площадок: детской и спортивной. Будут выполнены работы по освещению сквера и озеленению. Появятся комфортные скамейки для отдыха, урны.

Разработан проект Тольяттинским государственным университетом. Специалисты руководствовались пожеланиями жителей 14 квартала.

"Мы очень много работали над тем, чтобы территория в 14 квартале смогла попасть в программу "Комфортная городская среда": общались с жителями, сумели добиться выделения средств из городского бюджета на проект, затем была внесена соответствующая поправка в областной бюджет. Это достаточно сложная, поэтапная работа. Мне бы очень хотелось увидеть, что и для жителей это важно. Поэтому я прошу поддержать проект сквера 14 квартала, проголосовав за него на сайте 63.gorodsreda.ru. Это станет лучшим доказательством того, что наши жители заинтересованы в преображении наших кварталов, города. Мне же ваша поддержка, как всегда, станет дополнительным стимулом в работе по привлечению средств на благоустройство", — прокомментировал Денис Волков.

Голосование продлится по 30 мая 2021 года.

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