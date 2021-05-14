Денис Волков призвал голосовать за проект благоустройства сквера 14 квартала Тольятти

Онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в Тольятти в ближайшее время, набирает обороты. На победу претендует проект благоустройства 14 квартала. Голосование ведется на сайте 63.gorodsreda.ru.
Сквер включен в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" по инициативе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова.
Проект предусматривает строительство двух безопасных и современных площадок: детской и спортивной. Будут выполнены работы по освещению сквера и озеленению. Появятся комфортные скамейки для отдыха, урны.
Разработан проект Тольяттинским государственным университетом. Специалисты руководствовались пожеланиями жителей 14 квартала.
"Мы очень много работали над тем, чтобы территория в 14 квартале смогла попасть в программу "Комфортная городская среда": общались с жителями, сумели добиться выделения средств из городского бюджета на проект, затем была внесена соответствующая поправка в областной бюджет. Это достаточно сложная, поэтапная работа. Мне бы очень хотелось увидеть, что и для жителей это важно. Поэтому я прошу поддержать проект сквера 14 квартала, проголосовав за него на сайте 63.gorodsreda.ru. Это станет лучшим доказательством того, что наши жители заинтересованы в преображении наших кварталов, города. Мне же ваша поддержка, как всегда, станет дополнительным стимулом в работе по привлечению средств на благоустройство", — прокомментировал Денис Волков.
Голосование продлится по 30 мая 2021 года.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...