Дмитрий Азаров: "Самарская "Ночь музеев" превратилась в настоящий фестиваль"

В субботу, 15 мая, Самарская область присоединилась к всероссийской акции "Ночь музеев". В областной столице прошли многочисленные экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и уличные спектакли.

Специальные программы представили музеи, театры, галереи, библиотеки. Общественные пространства стали концертными площадками под открытым небом. На один вечер и ночь улица Куйбышева вновь, как и во время ключевых праздников последних лет, стала пешеходной. Тысячи самарцев, среди которых и губернатор Дмитрий Азаров, смогли окунуться в фестивальную атмосферу.

Со знаменитого "шаляпинского" балкона гостиницы "Бристоль Жигули" в этот день в рамках проекта "Басы на балконе" звучали оперные арии в исполнении солистов московских и самарского оперных театров.

А в сквере "Три вяза" с авторскими аранжировками для жителей и гостей областной столицы выступил молодой джазовый коллектив INTRO.

Поговорить о современном искусстве за чашкой кофе или создать свой уникальный дизайн одного из выставочных залов филиала Третьяковской галереи можно было в её офисе. Напомним, при поддержке губернатора и Министерства культуры России в Самаре уже в этом году завершится реконструкция здания Фабрики-кухни, где на постоянной основе будут экспонироваться уникальные картины художников ХХ века.

В офисе Третьяковки руководителю региона презентовали работы лаборатории художественного проектирования Bomba Lab, в рамках которой участники создавали стрит-арт произведения. "За десять дней до проведения "Ночи музеев" мы собрали команду молодых ребят, которые ходили по городу и делали такие проекты, которые интегрированы в городскую среду. Нам важно показать, что Третьяковка — это не только про сохранение и показ классического искусства, но и про рефлексию, про современное, про новые поколения, взгляды", — рассказал директор самарского филиала Михаил Савченко.

Все презентации сопровождались музыкой. "Мы позвали своих друзей. Сегодня здесь играет современная композиторская музыка, сложная для понимания, но такая медитативная — так мы попытались встроиться в звуки города. А в офисе у нас отдельная полка с товарами молодых самарских художников", — добавил руководитель галереи.

В Детской картинной галерее работала выставка "Про жизнь губернскую и дела купеческие", приуроченная к 170-летию образования Самарской губернии. Здесь были представлены редкие фотографии, предметы и документы из частных коллекций и фондов самарских музеев, которые позволили "вдохнуть" атмосферу городской жизни рубежа веков.

С досугом горожанина XIX века, а это кинематограф, спорт и искусство, можно было познакомиться в Музее Модерна. Во дворе учреждения прошли мастер-классы, итогом которых стало воздвижение настоящей башни модерна. А настроение праздника создавала насыщенная музыкальная программа.

С русским искусством первой четверти XX века посетителей познакомил Художественный музей в рамках главной выставки "Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре". На этой площадке театр "Самарская площадь" показал спектакль "Алмазный мой венец". А в музейном дворе прошли модные показы, киносеансы, лекции и мастер-классы.

Самарский академический театр оперы и балета познакомил с богатейшей коллекцией костюмов, а филармония — провела экскурсию по всему зданию в сопровождении артистов и солистов.

Свои программы представили музеи Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного и других городов и районов области. Ночь у жителей региона выдалась насыщенной и зрелищной. Люди истосковались по таким масштабным событиям - в прошлом году в самый разгар пандемии учреждения культуры не работали, а "Ночь музеев" ушла в онлайн.

"Очень здорово, что сегодня все творческие коллективы объединились в желании создать хорошее настроение своим землякам и гостям нашей Самарской области, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - "Ночь музеев", которая всегда проходит интересно, креативно в Самарской области, в этом году превратилась в настоящий фестиваль. Конечно, люди соскучились и по общению, и по различным инсталляциям, и эта всероссийская акция стала общегородским фестивалем. И я рад, что и в других городах "Ночь музеев" проходит также интересно. Много счастливых людей, которые дарят свои улыбки — это здорово".

Глава региона добавил, что во время прогулки вместе с министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш и главой города Еленой Лапушкиной он обсудил ряд вопросов, связанных с развитием креативных индустрий, музеев, различных творческих коллективов.

"Я рассчитываю, что мы в ближайшее время воплотим в жизнь идеи, которые родились во время подготовки этого фестиваля. Я рад, что у нас работают очень творческие люди, музейщики. Ведь это очень непросто доставать из хранилищ уже известные экспонаты и заново их открывать для людей — так, чтобы это было интересно. Рад, что с каждым годом всё больше и больше творческих людей разных поколений дарят своё искусство, творчество жителям нашей Самарской области. Сегодня это очень востребовано и, конечно, такие творческие объединения мы будем поддерживать", - заверил Дмитрий Азаров.