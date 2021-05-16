16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Самарская "Ночь музеев" превратилась в настоящий фестиваль" Tele2 приглашает посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга со звездными экскурсоводами Появилась интерактивная карта "Ночи музеев-2021" в Самаре Областная библиотека к Дню Победы откроет уникальные фонды Музей им. Алабина занял 45-е место по посещаемости среди всех музеев России

Музеи и выставки Культура

Дмитрий Азаров: "Самарская "Ночь музеев" превратилась в настоящий фестиваль"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 15 мая, Самарская область присоединилась к всероссийской акции "Ночь музеев". В областной столице прошли многочисленные экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и уличные спектакли.

Фото: samregion.ru

Специальные программы представили музеи, театры, галереи, библиотеки. Общественные пространства стали концертными площадками под открытым небом. На один вечер и ночь улица Куйбышева вновь, как и во время ключевых праздников последних лет, стала пешеходной. Тысячи самарцев, среди которых и губернатор Дмитрий Азаров, смогли окунуться в фестивальную атмосферу.

Со знаменитого "шаляпинского" балкона гостиницы "Бристоль Жигули" в этот день в рамках проекта "Басы на балконе" звучали оперные арии в исполнении солистов московских и самарского оперных театров.

А в сквере "Три вяза" с авторскими аранжировками для жителей и гостей областной столицы выступил молодой джазовый коллектив INTRO. 

Поговорить о современном искусстве за чашкой кофе или создать свой уникальный дизайн одного из выставочных залов филиала Третьяковской галереи можно было в её офисе. Напомним, при поддержке губернатора и Министерства культуры России в Самаре уже в этом году завершится реконструкция здания Фабрики-кухни, где на постоянной основе будут экспонироваться уникальные картины художников ХХ века.

В офисе Третьяковки руководителю региона презентовали работы лаборатории художественного проектирования Bomba Lab, в рамках которой участники создавали стрит-арт произведения. "За десять дней до проведения "Ночи музеев" мы собрали команду молодых ребят, которые ходили по городу и делали такие проекты, которые интегрированы в городскую среду. Нам важно показать, что Третьяковка — это не только про сохранение и показ классического искусства, но и про рефлексию, про современное, про новые поколения, взгляды", — рассказал директор самарского филиала Михаил Савченко.

Все презентации сопровождались музыкой. "Мы позвали своих друзей. Сегодня здесь играет современная композиторская музыка, сложная для понимания, но такая медитативная — так мы попытались встроиться в звуки города. А в офисе у нас отдельная полка с товарами молодых самарских художников", — добавил руководитель галереи.

В Детской картинной галерее работала выставка "Про жизнь губернскую и дела купеческие", приуроченная к 170-летию образования Самарской губернии. Здесь были представлены редкие фотографии, предметы и документы из частных коллекций и фондов самарских музеев, которые позволили "вдохнуть" атмосферу городской жизни рубежа веков.

С досугом горожанина XIX века, а это кинематограф, спорт и искусство, можно было познакомиться в Музее Модерна. Во дворе учреждения прошли мастер-классы, итогом которых стало воздвижение настоящей башни модерна. А настроение праздника создавала насыщенная музыкальная программа.

С русским искусством первой четверти XX века посетителей познакомил Художественный музей в рамках главной выставки "Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре". На этой площадке театр "Самарская площадь" показал спектакль "Алмазный мой венец". А в музейном дворе прошли модные показы, киносеансы, лекции и мастер-классы.

Самарский академический театр оперы и балета познакомил с богатейшей коллекцией костюмов, а филармония — провела экскурсию по всему зданию в сопровождении артистов и солистов.

Свои программы представили музеи Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного и других городов и районов области. Ночь у жителей региона выдалась насыщенной и зрелищной. Люди истосковались по таким масштабным событиям - в прошлом году в самый разгар пандемии учреждения культуры не работали, а "Ночь музеев" ушла в онлайн.

"Очень здорово, что сегодня все творческие коллективы объединились в желании создать хорошее настроение своим землякам и гостям нашей Самарской области, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - "Ночь музеев", которая всегда проходит интересно, креативно в Самарской области, в этом году превратилась в настоящий фестиваль. Конечно, люди соскучились и по общению, и по различным инсталляциям, и эта всероссийская акция стала общегородским фестивалем. И я рад, что и в других городах "Ночь музеев" проходит также интересно. Много счастливых людей, которые дарят свои улыбки — это здорово".

Глава региона добавил, что во время прогулки вместе с министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш и главой города Еленой Лапушкиной он обсудил ряд вопросов, связанных с развитием креативных индустрий, музеев, различных творческих коллективов.

"Я рассчитываю, что мы в ближайшее время воплотим в жизнь идеи, которые родились во время подготовки этого фестиваля. Я рад, что у нас работают очень творческие люди, музейщики. Ведь это очень непросто доставать из хранилищ уже известные экспонаты и заново их открывать для людей — так, чтобы это было интересно. Рад, что с каждым годом всё больше и больше творческих людей разных поколений дарят своё искусство, творчество жителям нашей Самарской области. Сегодня это очень востребовано и, конечно, такие творческие объединения мы будем поддерживать", - заверил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6