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Театр Культура

Театр "Грань" вновь станет участником Фестиваля театров малых городов

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Набережных Челнах со 2 по 9 июня пройдет XVIII Фестиваль театров малых городов России. Театр-студия "Грань" станет его участником со спектаклем "В сапоге у бабки играл фокстрот" по пьесе финского драматурга Сиркку Пелтола.

"Грань" играет 8 июня на сцене ДК "КАМАЗ".

Фестиваль театров малых городов России - одно из главных направлений деятельности Театра Наций. В 2020 г. он был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. В 2021 г. XVIII Фестиваль театров малых городов России проходит в городе Набережные Челны. В нем участвуют 16 коллективов из разных регионов России. Форум включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы.

Театр-студия "Грань" участвует в Фестивале театров малых городов России с 2013 года. Спектакли в постановке Дениса Бокурадзе трижды становились обладателями Гран-при: в 2013 г. - "Фрекен Жюли", в 2015 г. - "Таня-Таня", в 2016 г. - "Корабль дураков".

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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