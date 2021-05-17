Театр "Грань" вновь станет участником Фестиваля театров малых городов

В Набережных Челнах со 2 по 9 июня пройдет XVIII Фестиваль театров малых городов России. Театр-студия "Грань" станет его участником со спектаклем "В сапоге у бабки играл фокстрот" по пьесе финского драматурга Сиркку Пелтола.

"Грань" играет 8 июня на сцене ДК "КАМАЗ".

Фестиваль театров малых городов России - одно из главных направлений деятельности Театра Наций. В 2020 г. он был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. В 2021 г. XVIII Фестиваль театров малых городов России проходит в городе Набережные Челны. В нем участвуют 16 коллективов из разных регионов России. Форум включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы.

Театр-студия "Грань" участвует в Фестивале театров малых городов России с 2013 года. Спектакли в постановке Дениса Бокурадзе трижды становились обладателями Гран-при: в 2013 г. - "Фрекен Жюли", в 2015 г. - "Таня-Таня", в 2016 г. - "Корабль дураков".