Театр "Грань" вновь станет участником Фестиваля театров малых городов

В Набережных Челнах со 2 по 9 июня пройдет XVIII Фестиваль театров малых городов России. Театр-студия "Грань" станет его участником со спектаклем "В сапоге у бабки играл фокстрот" по пьесе финского драматурга Сиркку Пелтола.
"Грань" играет 8 июня на сцене ДК "КАМАЗ".
Фестиваль театров малых городов России - одно из главных направлений деятельности Театра Наций. В 2020 г. он был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. В 2021 г. XVIII Фестиваль театров малых городов России проходит в городе Набережные Челны. В нем участвуют 16 коллективов из разных регионов России. Форум включает в себя конкурсную, образовательную и внеконкурсную программы.
Театр-студия "Грань" участвует в Фестивале театров малых городов России с 2013 года. Спектакли в постановке Дениса Бокурадзе трижды становились обладателями Гран-при: в 2013 г. - "Фрекен Жюли", в 2015 г. - "Таня-Таня", в 2016 г. - "Корабль дураков".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!