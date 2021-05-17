Самарца будут судить за "продажу" четырех удостоверений тракториста-машиниста

В Самаре завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 9 февраля 2021 г. обвиняемый получил 300 тыс. руб. и пообещал передать их сотруднику Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Самарской области. Деньги должны были помочь получить четыре удостоверения тракториста-машиниста без обучения и сдачи экзамена.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.