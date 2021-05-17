В "Ночь музеев" самарцы прошли вакцинацию от COVID-19 в мобильном пункте

В минувшую субботу, 15 мая, прошла ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев". В тот день с 10:00 до 00:00 для жителей региона работал мобильный прививочный пункт возле здания департамента культуры и молодежной политики Самары на ул. Куйбышева, 129.

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции мог любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед вакцинацией жителей консультировал врач-терапевт, а после медицинского осмотра он принимал решение о проведении вакцинации. Если не было противопоказаний, то делали прививку первым компонентом вакцины и назначали дату повторной вакцинации.

"Особенность таких мобильных пунктов в том, что они могут приехать в любую точку, поэтому было решено использовать их в местах массового скопления жителей, чтобы повысить доступность вакцинации, - рассказал главный врач Самарской городской клинической больницы №8 Сергей Дергаль. - На мой взгляд, люди стали более сознательно относиться к прививочной кампании, поток пациентов на прививку увеличивается".

На вопрос, почему решили пройти вакцинацию, жительница города Ольга ответила: "Для профилактики". Новая коронавирусная инфекция девушке знакома, она перенесла болезнь вместе с мамой, причем болезнь у обеих протекала тяжело, особенно плохо было маме, рассказала Ольга, и теперь, когда прошло достаточно времени, решила привиться.

"Мама уже прошла вакцинацию, а вообще мы привились всей семьей, всей родней, вместе с друзьями, - рассказала Ольга. - Осталась одна бабушка, которую мы также планируем привезти на прививку. Большое спасибо нашему государству за то, что оно нас бесплатно вакцинирует. Кроме того, не надо никуда ездить, заранее записываться, мы решили прогуляться по городу и заодно сделать прививку, чтобы оставаться здоровыми".

У жительницы Самары Анны похожая история - тяжело переболели сестра и мама, поэтому она решила себя застраховать от опасной инфекции и пройти вакцинацию. Тем более что из соцсетей она узнала о мобильном прививочном пункте, который будет работать в шаговой доступности от места ее работы.

На сегодня привито более чем 349 тыс. жителей области, из них завершили вакцинацию свыше 273 тыс. человек.

В регионе также работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 на ул. Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ на Автозаводском шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.