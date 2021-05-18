Пляжный сезон в Самаре начнется с 15 июня

Городские власти приведут пляжи Самары в порядок до 15 июня, к открытию купального сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства и экологии.

Местный житель обратился в Twitter с вопросом к чиновникам, когда будут приведены в порядок самарские пляжи.

"Первомайский спуск и до дамбы: грязь, стекло повсюду, ни одной мусорки. Спуск для колясок к набережной - вся плитка обрушена. Ни одного туалета и кабинки. Внутренний туризм во всей красе", - посетовал горожанин.

В ответ на это сотрудники департамента городского хозяйства заявили, что пляжный сезон начнется с 15 июня 2021 года. Предполагается, что к тому времени пляжи будут подготовлены к отдыху самарцев.

Напомним, в прошлом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой подготовка локаций началась лишь в конце июня - 20 числа на самарские пляжи начали завозить песок.

В 2019 г. пляжный сезон начался с 15 июня.