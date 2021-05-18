Пляжный сезон в Самаре начнется с 15 июня

Городские власти приведут пляжи Самары в порядок до 15 июня, к открытию купального сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства и экологии.
Местный житель обратился в Twitter с вопросом к чиновникам, когда будут приведены в порядок самарские пляжи.
"Первомайский спуск и до дамбы: грязь, стекло повсюду, ни одной мусорки. Спуск для колясок к набережной - вся плитка обрушена. Ни одного туалета и кабинки. Внутренний туризм во всей красе", - посетовал горожанин.
В ответ на это сотрудники департамента городского хозяйства заявили, что пляжный сезон начнется с 15 июня 2021 года. Предполагается, что к тому времени пляжи будут подготовлены к отдыху самарцев.
Напомним, в прошлом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой подготовка локаций началась лишь в конце июня - 20 числа на самарские пляжи начали завозить песок.
В 2019 г. пляжный сезон начался с 15 июня.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет