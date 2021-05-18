В Общественной палате региона обсудят меры поддержки социально ориентированных НКО

19 мая состоится расширенное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности "Система мер поддержки СО НКО региона. Конкурс социальных проектов СО НКО Самарской области в 2021 году".

На заседании будут подробно рассмотрены критерии отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в конкурсе, детально проанализированы темы проектов, которые могут быть заявлены на участие, и освещены изменения в условиях. Также в рамках мероприятия будут приведены примеры проектов победителей предыдущих лет, показавшие максимальную эффективность.

Напомним, 11 мая стартовал конкурс по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций нашей губернии, проводимый министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Конкурс проводится в области не первый год, однако в этом году он претерпел ряд позитивных изменений. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов.

В текущем году грантовый фонд составит 80 млн руб. с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые и позволит увеличить максимальный размер гранта до 2 млн рублей.

Отметим, что размер грантового фонда конкурса планомерно наращивает объемы, если в 2019 г. общий размер финансовой поддержки составил 30 млн руб., то в 2020 г. он увеличился до 50 млн руб., а в 2021-м - уже 80 млн рублей. Постепенный рост количества социально ориентированных НКО также говорит о востребованности и эффективности конкурса.

В 2019 г. победителями стали 37 НКО, в 2020 г. их количество возросло до 60. Второе важно изменение конкурса 2021 г. - увеличение длительности реализации проектов до 18 месяцев.

"Конкурс дает шанс заявить о себе молодым СО НКО региона, - отмечает Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. - Креативные идеи и высокая эффективность от реализации проекта на благо жителей региона будут под постоянным контролем Общественной палаты Самарской области. Увеличившийся размер как суммы финансирования, так и временного формата проекта позволит нам осуществить системное взаимодействие с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, с победителями конкурса и получателями услуг в рамках реализации проекта".