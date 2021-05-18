Прокуратура требует устранить выбоины на дорогах Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти вместе с ГИБДД проверила ООО "Автодоринжиниринг", АО "Экосфера" на предмет исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в районной прокуратуре.
Эти организации обслуживают дороги по муниципальным контрактам.
Во время проверок на обследуемых территориях выявили выбоины. С связи с этим руководителям ООО "Автодоринжиниринг" и АО "Экосфера" внесены представления об устранении нарушений. Одновременно прокуратура района направила в суд иски об обязании устранить нарушения.
Кроме того, в адрес ОГИБДД У МВД России по Тольятти направили материалы проверки для рассмотрения вопроса о привлечении должностных и юридических лиц к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений").
Кстати, часть 1 этой статьи, применяемая в случаях, когда нарушение не повлекло вреда здоровью человека, предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. А часть 2 данной статьи, применяемая в случаях, если был причинен легкий или средний вред здоровью потерпевшего, предусматривает наложение административного штрафа на тех же должностных лиц, в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.