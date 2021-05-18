Прокуратура требует устранить выбоины на дорогах Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти вместе с ГИБДД проверила ООО "Автодоринжиниринг", АО "Экосфера" на предмет исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в районной прокуратуре.

Эти организации обслуживают дороги по муниципальным контрактам.

Во время проверок на обследуемых территориях выявили выбоины. С связи с этим руководителям ООО "Автодоринжиниринг" и АО "Экосфера" внесены представления об устранении нарушений. Одновременно прокуратура района направила в суд иски об обязании устранить нарушения.

Кроме того, в адрес ОГИБДД У МВД России по Тольятти направили материалы проверки для рассмотрения вопроса о привлечении должностных и юридических лиц к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений").

Кстати, часть 1 этой статьи, применяемая в случаях, когда нарушение не повлекло вреда здоровью человека, предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. А часть 2 данной статьи, применяемая в случаях, если был причинен легкий или средний вред здоровью потерпевшего, предусматривает наложение административного штрафа на тех же должностных лиц, в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.