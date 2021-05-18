"РКС-Самара" обучит новым способам подачи показаний приборов учета

Сотрудники "РКС-Самара" будут обучать жителей дистанционным способам подачи показаний приборов учета.
19 мая во дворе дома по ул. Чернореченской, 16а с 14:00 до 19:00 будет работать выездной центр обслуживания клиентов "РКС-Самара". Главная цель - помочь всем желающим научиться передавать показания приборов учета новыми дистанционными способами.
Время записочек в ретро-ящиках уходит в прошлое. Будущее - за цифровыми способами, которые компания "РКС-Самара" активно внедряет и развивает. Это экономично и сводит к минимуму ошибки, в том числе в квитанциях. До конца года компания планирует полностью отказаться от ящиков и просит всех абонентов выбрать дистанционные способы.
Те, кому сложно самостоятельно освоить новый путь, могут обратиться за помощью к родным, знакомым, соседям. Всегда помогут и в центрах обслуживания клиентов "РКС-Самара". Консультанты предприятия будут выезжать по адресам установки ящиков и там помогать всем желающим.
Первый выезд состоится в среду, 19 мая, к дому по Чернореченской, 16а. Здесь сотрудники предприятия покажут, как передавать показания с телефонов, планшетов, компьютеров. Тех, кто не выходит из квартиры, могут проконсультировать на дому. Подробно расскажут о телефонном роботе, который теперь принимает показания. Стоит один раз набраться терпения, и в следующий раз никаких сложностей не возникнет. Совсем скоро новый путь передачи показаний станет привычным.
Во время работы выездного центра обслуживания можно будет задать любые вопросы по начислениям, проверить оплату своих платежей, а за регистрацию в личном кабинете и освоение дистанционных способов передачи показаний абонентам будут вручать сувениры.
Самый простой и доступный всем способ - сообщить данные по телефону (846) 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца: круглосуточно и без очередей. Только самому абоненту надо подготовиться к передаче показаний: знать (видеть) номер лицевого счета, понимать, какие показания относятся к счетчику холодной воды, какие - к горячей. Произносить все цифры надо четко в формате "один, два, ноль….", а не одним числом.
Другие, уже привычные способы передачи показаний продолжают работать.
Все способы передачи показаний приборов учета:
- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;
- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;
- в центрах обслуживания клиентов через специальные терминалы (в электронном виде) на ул. Луначарского, 56 с 7 по 23 число каждого месяца, на ул. Сов. Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;
- при оплате через приложение ПАО "Сбербанк" и АО "Почта Банк" с 7 по 20 число каждого месяца;
- в отделениях при оплате через оператора ПАО "Сбербанка" и АО "Почта Банка" - с 7 по 20 число;
- по телефону (846) 207-25-40 (через голосового робота - без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.
Внимание! Другие обращения по телефону (846) 207-25-40 с 15 по 23 приниматься не будут!
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.