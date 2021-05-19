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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на ул. Ташкентской снесут все незаконные торговые объекты

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с обновлением теплотрасс в Самаре на ул. Ташкентской в районе ул. Стара-Загора, где располагается рынок, мэром города Еленой Лапушкиной принято решение снести все незаконные торговые объекты.

"На совещании мною поставлена задача убрать все объекты несанкционированной торговли. Это необходимо, прежде всего, для устранения повреждения и обеспечения в полном объеме 15-го микрорайона горячей водой", — сообщила градоначальник.

Всего в Самаре планируется обновить свыше 65 км теплотрасс — это 52 объекта. Техническое перевооружение идет в штатном режиме.

"Есть значительное повреждение в центре города — по большей части ситуация касается ул. Красноармейской, возле въезда в Струковский сад. Временно без горячего водоснабжения будут здания в границах улиц Красноармейской, Максима Горького, Венцека, Куйбышева, Алексея Толстого. Работы сложные, их проведут до 24 мая", — рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Гид потребителя

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

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