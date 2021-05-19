В Самаре на ул. Ташкентской снесут все незаконные торговые объекты

В связи с обновлением теплотрасс в Самаре на ул. Ташкентской в районе ул. Стара-Загора, где располагается рынок, мэром города Еленой Лапушкиной принято решение снести все незаконные торговые объекты.

"На совещании мною поставлена задача убрать все объекты несанкционированной торговли. Это необходимо, прежде всего, для устранения повреждения и обеспечения в полном объеме 15-го микрорайона горячей водой", — сообщила градоначальник.

Всего в Самаре планируется обновить свыше 65 км теплотрасс — это 52 объекта. Техническое перевооружение идет в штатном режиме.

"Есть значительное повреждение в центре города — по большей части ситуация касается ул. Красноармейской, возле въезда в Струковский сад. Временно без горячего водоснабжения будут здания в границах улиц Красноармейской, Максима Горького, Венцека, Куйбышева, Алексея Толстого. Работы сложные, их проведут до 24 мая", — рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.