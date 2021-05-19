В Тольятти прекращены полномочия депутата гордумы, не бросившего бизнес

Решением гордумы Тольятти прекращены полномочия депутата М.Гусейнова, которого ранее прокуратура уличила в коррупционном нарушении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснило надзорное ведомство, после принятия Гусейнова 25 января 2019 г. в думу он, вопреки законодательным запретам на участие в управлении коммерческих организаций и ведение предпринимательской деятельности, сохранил статус директора коммерческой фирмы и занимался предпринимательством до февраля 2019 года.

Из-за этого городская прокуратура внесла в думу представление и поставила вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Гусейнова.