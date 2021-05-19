В Тольятти прекращены полномочия депутата гордумы, не бросившего бизнес

Решением гордумы Тольятти прекращены полномочия депутата М.Гусейнова, которого ранее прокуратура уличила в коррупционном нарушении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как выяснило надзорное ведомство, после принятия Гусейнова 25 января 2019 г. в думу он, вопреки законодательным запретам на участие в управлении коммерческих организаций и ведение предпринимательской деятельности, сохранил статус директора коммерческой фирмы и занимался предпринимательством до февраля 2019 года.
Из-за этого городская прокуратура внесла в думу представление и поставила вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Гусейнова.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"