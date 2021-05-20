В Самаре встретили тематический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

В среду, 19 мая, на железнодорожный вокзал Самары прибыл тематический поезд масштабной агитационно-пропагандистской акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"
В торжественной встрече эшелона приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин, почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Баранов, представители правительства региона, юнармейцы, кадеты и жители города.
Порядка 12 тысяч жителей и гостей Самары приняли участие в акции. В составе передвижной выставки - 17 тематических вагонов. В том числе это, например, вагон "Дорога памяти", созданный по аналогии с одноименным музейным комплексом, в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.
На открытых платформах были представлены современные образцы военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Примечательно, что в тематическом эшелоне представлены интерактивные экспозиции и выставки.
"Мы очень рады, что пропагандистский поезд "Мы - армия страны, мы - армия народа!" прибыл в Город трудовой доблести, в Самару. С великим интересом к поезду относятся молодые люди, потому что у него есть особенность: выставки, которые представлены в передвижных вагонах, - интерактивные, - рассказывает заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией полковник Павел Олексюк. - Учитывая запросы современной молодежи, это интереснее - получить через QR-код реальное отображение того, что они видят в статике. Я рад, что традиция агитационно-пропагандистских акций из года в год сохраняется, потому что правду о войне, о роли нашей страны в решении сложнейших вопросов поддержания мира в порядке необходимо сохранять и оберегать, учитывая, что сейчас творится в мире по вопросам фальсификации военной истории".
Также в ходе акции состоялась церемония вступления учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Юнармейцы произнесли клятву, после чего перед молодым пополнением с напутственными словами выступили командующий 2-й армии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и почетный гражданин Самарской области, Герой России, генерал армии Александр Баранов.
Напомним, старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооруженных Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии проследует почти через всю страну - от Москвы до Владивостока, сделав остановки в 51 городе. На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации открыт специальный мультимедийный раздел, посвященный акции, где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город. Следующей остановкой поезда после Самары будет столица Республики Башкортостан город Уфа.
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