16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проекту по реконструкции набережной в Тольятти потребовалась корректировка Тренды в строительной технике обсудят в прямом эфире Строительство моста через Волгу идет с опережением графика Застройщик 122 квартала: В Самаре для детей достаточно частных школ Застройщик территории ГПЗ-4 в Самаре объяснил необходимость небоскребов

Строительство Строительство и недвижимость

Проекту по реконструкции набережной в Тольятти потребовалась корректировка

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 129
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства Самарской области объявило торги на поиск подрядчика, который выполнит корректировку проектной документации, касающейся реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. На эти цели выделено 49,9 млн рублей.

В 2019 г. ООО проектно-строительная компания "Волга" разработало проектную документацию по заказу мэрии Тольятти. По ней было получено положительное заключение госэкспертизы, однако теперь документу потребовалась корректировка. Новый подрядчик должен будет взять за основу первичную документацию в качестве исходных данных и внести ряд изменений.

Согласно техзаданию, при корректировке в составе первого этапа нужно будет предусмотреть разработку дополнительных разделов по электроснабжению, освещению, видеонаблюдению и автополиву, а также работы на дополнительном участке. К ним относится реконструкция территории с брошенными строительными конструкциями (танцплощадка "Пятак") в фестивальную площадку, реконструкция существующего фонтана.

Кроме того, в новой проектной документации нужно будет предусмотреть пост полиции, модульные пункты проката, информационный центр, тренерский штаб, камеру хранения, санузлы и многое другое.

Напомним, в апреле 2021 г. в ходе выездного совещания тольяттинской городской думы обсуждалось возможное внесение коррективов в проект.

"Изначально на первый этап было заложено 885 млн руб., — комментировал депутат тольяттинской гордумы Дмитрий Колотурин. — Но поскольку концепция была зимой изменена, то увеличен и объем финансирования до 1,4 млрд. Добавочную сумму будут изыскивать, когда окончательно утвердят проект".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6