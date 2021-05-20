Проекту по реконструкции набережной в Тольятти потребовалась корректировка

Управление капитального строительства Самарской области объявило торги на поиск подрядчика, который выполнит корректировку проектной документации, касающейся реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. На эти цели выделено 49,9 млн рублей.

В 2019 г. ООО проектно-строительная компания "Волга" разработало проектную документацию по заказу мэрии Тольятти. По ней было получено положительное заключение госэкспертизы, однако теперь документу потребовалась корректировка. Новый подрядчик должен будет взять за основу первичную документацию в качестве исходных данных и внести ряд изменений.

Согласно техзаданию, при корректировке в составе первого этапа нужно будет предусмотреть разработку дополнительных разделов по электроснабжению, освещению, видеонаблюдению и автополиву, а также работы на дополнительном участке. К ним относится реконструкция территории с брошенными строительными конструкциями (танцплощадка "Пятак") в фестивальную площадку, реконструкция существующего фонтана.

Кроме того, в новой проектной документации нужно будет предусмотреть пост полиции, модульные пункты проката, информационный центр, тренерский штаб, камеру хранения, санузлы и многое другое.

Напомним, в апреле 2021 г. в ходе выездного совещания тольяттинской городской думы обсуждалось возможное внесение коррективов в проект.

"Изначально на первый этап было заложено 885 млн руб., — комментировал депутат тольяттинской гордумы Дмитрий Колотурин. — Но поскольку концепция была зимой изменена, то увеличен и объем финансирования до 1,4 млрд. Добавочную сумму будут изыскивать, когда окончательно утвердят проект".