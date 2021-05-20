Самарец убил знакомого одним ударом и получил шесть лет колонии

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор мужчине, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть.

Как сообщает региональная прокуратура, в апреле 2020 г. в гостях самарец ударил знакомого. Пострадавший получил разрыв селезенки и умер.

Подсудимый отрицал вину, не признавая, что от одного удара могла наступить смерть.

В итоге мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.