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Суды Происшествия

Председательницу ТСЖ из Самары осудили за мошенничество на 1,9 млн рублей

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд Ленинского района рассмотрел уголовное дело председательницы ТСЖ, которую обвиняли в крупном мошенничестве.

По данным региональной прокуратуры, председатель правления ТСЖ "Наш Дом" заключила фиктивный договор с ООО "ЕвроТрейд" на обслуживание общего имущества дома №75 по ул. Красноармейской.

При этом фирма не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности, а предусмотренные контрактом работы выполнялись наемными работниками ТСЖ. Общая сумма похищенных средств превысила 1,9 млн рублей.

Суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Отбытие наказания отсрочили до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Приговор в законную силу еще не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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