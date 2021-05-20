Председательницу ТСЖ из Самары осудили за мошенничество на 1,9 млн рублей

В Самаре суд Ленинского района рассмотрел уголовное дело председательницы ТСЖ, которую обвиняли в крупном мошенничестве.

По данным региональной прокуратуры, председатель правления ТСЖ "Наш Дом" заключила фиктивный договор с ООО "ЕвроТрейд" на обслуживание общего имущества дома №75 по ул. Красноармейской.

При этом фирма не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности, а предусмотренные контрактом работы выполнялись наемными работниками ТСЖ. Общая сумма похищенных средств превысила 1,9 млн рублей.

Суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Отбытие наказания отсрочили до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Приговор в законную силу еще не вступил.