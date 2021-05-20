Председательницу ТСЖ из Самары осудили за мошенничество на 1,9 млн рублей

В Самаре суд Ленинского района рассмотрел уголовное дело председательницы ТСЖ, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
По данным региональной прокуратуры, председатель правления ТСЖ "Наш Дом" заключила фиктивный договор с ООО "ЕвроТрейд" на обслуживание общего имущества дома №75 по ул. Красноармейской.
При этом фирма не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности, а предусмотренные контрактом работы выполнялись наемными работниками ТСЖ. Общая сумма похищенных средств превысила 1,9 млн рублей.
Суд приговорил женщину к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Отбытие наказания отсрочили до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.