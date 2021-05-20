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Финансы Экономика и бизнес

ФНС обращает внимание на изменения в работе ЕРЦ

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с реорганизацией налоговых органов Самарской области Единый регистрационный центр (ЕРЦ), который осуществлял деятельность на базе ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, с 31 мая 2021 года будет осуществлять деятельность на базе Межрайонной ИФНС России №20 по Самарской области (код 6312).

ЕРЦ будет располагаться по прежнему адресу: 443112, г. Самара, Красноглинский район, ул. С.Лазо, 2а. При этом с 31.05.2021 при заполнении платежных документов на уплату госпошлины для получения услуг по государственной регистрации необходимо использовать реквизиты инспекции-правопреемника либо воспользоваться электронными сервисами сайта ФНС России "Личный кабинет для налогоплательщиков" (физических и юридических лиц, ИП) и "Уплата налогов и пошлин".

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