ФНС обращает внимание на изменения в работе ЕРЦ

В связи с реорганизацией налоговых органов Самарской области Единый регистрационный центр (ЕРЦ), который осуществлял деятельность на базе ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, с 31 мая 2021 года будет осуществлять деятельность на базе Межрайонной ИФНС России №20 по Самарской области (код 6312).
ЕРЦ будет располагаться по прежнему адресу: 443112, г. Самара, Красноглинский район, ул. С.Лазо, 2а. При этом с 31.05.2021 при заполнении платежных документов на уплату госпошлины для получения услуг по государственной регистрации необходимо использовать реквизиты инспекции-правопреемника либо воспользоваться электронными сервисами сайта ФНС России "Личный кабинет для налогоплательщиков" (физических и юридических лиц, ИП) и "Уплата налогов и пошлин".
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.