ФНС обращает внимание на изменения в работе ЕРЦ

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В связи с реорганизацией налоговых органов Самарской области Единый регистрационный центр (ЕРЦ), который осуществлял деятельность на базе ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, с 31 мая 2021 года будет осуществлять деятельность на базе Межрайонной ИФНС России №20 по Самарской области (код 6312).