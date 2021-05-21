На выходные ул. Авроры в Самаре будет перекрываться из-за ремонта на теплотрассе

В Самаре с обеда пятницы будет ограничено движение транспорта по ул. Авроры из-за ремонта на теплотрассе. Работы планируется завершить к понедельнику.

В какие выходные будет осуществляться ремонт - не уточняется.

"В период проведения работ на ряде объектов будут введены временные ограничения движения. Однако, все работы, связанные с переходами теплотрасс через проезжую часть, например по ул. Авроры, мы будем осуществлять после обеда пятницы, чтобы к утру понедельника движению автомобилистов ничего не мешало. То есть, основной объем проводимых мероприятий будет выполняться именно в выходные дни", — пояснил первый вице-мэр Владимир Василенко.

Василенко еще раз подчеркнул важность обеспечения домов, находящихся в зонах перекладок, горячей водой.

"Везде, где мы работаем, везде, где объект попадает под ремонт, горячее водоснабжение должно быть сохранено, пусть и по временной схеме. Только после этого можно приступить к основным видам работ. Это требование должно быть выполнено неукоснительно", — добавил первый заместитель главы Самары.