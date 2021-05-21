На выходные ул. Авроры в Самаре будет перекрываться из-за ремонта на теплотрассе

В Самаре с обеда пятницы будет ограничено движение транспорта по ул. Авроры из-за ремонта на теплотрассе. Работы планируется завершить к понедельнику.
В какие выходные будет осуществляться ремонт - не уточняется.
"В период проведения работ на ряде объектов будут введены временные ограничения движения. Однако, все работы, связанные с переходами теплотрасс через проезжую часть, например по ул. Авроры, мы будем осуществлять после обеда пятницы, чтобы к утру понедельника движению автомобилистов ничего не мешало. То есть, основной объем проводимых мероприятий будет выполняться именно в выходные дни", — пояснил первый вице-мэр Владимир Василенко.
Василенко еще раз подчеркнул важность обеспечения домов, находящихся в зонах перекладок, горячей водой.
"Везде, где мы работаем, везде, где объект попадает под ремонт, горячее водоснабжение должно быть сохранено, пусть и по временной схеме. Только после этого можно приступить к основным видам работ. Это требование должно быть выполнено неукоснительно", — добавил первый заместитель главы Самары.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.