Рядом с новой школой на 6-й просеке возведут спортивные объекты

В Октябрьском районе на 6-й просеке напротив строящейся школы возведут спортивные объекты. Это стало известно в пятницу, 21 мая, на комиссии по застройке и землепользованию при администрации Самары.
Руководитель городского департамента градостроительства Сергей Шанов подчеркнул, что заявитель представил гарантийное письмо, согласно которому обязуется не проводить строительные работы.
"Мы опасались, что эта стройка помешает возведению школы, будет затруднен проезд техники к объекту. Но правообладатель участка представил гарантии, что препятствий не будет. Участок за школой - в частной собственности. Оставлять его в неблагоустроенном и эстетически непригодном виде не следует. Новые спортивные объекты станут дополнением к имеющимся в школе", - прокомментировал чиновник.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))