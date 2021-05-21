Рядом с новой школой на 6-й просеке возведут спортивные объекты

В Октябрьском районе на 6-й просеке напротив строящейся школы возведут спортивные объекты. Это стало известно в пятницу, 21 мая, на комиссии по застройке и землепользованию при администрации Самары.

Руководитель городского департамента градостроительства Сергей Шанов подчеркнул, что заявитель представил гарантийное письмо, согласно которому обязуется не проводить строительные работы.

"Мы опасались, что эта стройка помешает возведению школы, будет затруднен проезд техники к объекту. Но правообладатель участка представил гарантии, что препятствий не будет. Участок за школой - в частной собственности. Оставлять его в неблагоустроенном и эстетически непригодном виде не следует. Новые спортивные объекты станут дополнением к имеющимся в школе", - прокомментировал чиновник.