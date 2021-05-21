Застройщик ЖК "Сокол" в Самаре построит частную школу

В Самаре на заседании комиссии по застройке и земплепользованию 21 мая в ходе обсуждения вопроса о согласовании числа парковочных мест застройщиком ЖК "Сокол" была затронута тема строительства частной школы.

Уже в первом квартале 2022 г. строительная компания планирует сдать новый социальный объект — коммерческую школу полного цикла, рассчитанную на 220 мест. По словам представителей компании-застройщика, в данный момент школа активно возводится. Она будет располагаться на ул. Революционной (район домов №№ 5-7) и призвана частично обеспечить местами жильцов ЖК "Сокол". Аналогичное образовательное учреждение, уже возведенное застройщиком, функционирует в районе Ипподрома.

"Хорошо, что в шаговой доступности будет учреждение образования, но оно платное. Это требует дополнительных расходов. Среднестатистическая семья не имеет возможности оплачивать обучение ни в саду, ни в школе. Мы приветствуем развитие этого сектора образования, но сейчас проблема в другом. В Октябрьском районе переполнены государственные школы. Например, школа № 92, — мало того, что построена при царе Горохе, так еще и изношена. Школа № 155 переполнена. Мы ратуем за то, чтобы в рамках генплана была заложена новая школа. Вопрос — кто ее построит", — прокомментировал председатель самарской городской думы Алексей Дегтев и обратился с предложением возвести такой объект застройщику ЖК "Сокол" в рамках государственно-частного партнерства.

"Это всем выгодно. Дети будут учиться, у вас поднимется капитализация метра без поднятия этажности, — обратился к представителю компании Алексей Дегтев. — Сегодня люди пресыщены точечной застройкой, где нет ни садиков, ни школ. С пятой просеки, например, детей возят в школу на Безымянку", — обозначил проблему председатель гордумы.

Его поддержал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов, отметив, что самое главное при строительстве новых жилых массивов и микрорайонов — в обязательном порядке обеспечить территории объектами социальной инфраструктуры.

"Надо отдать должное представителю застройщика и поблагодарить за строящуюся коммерческую школу. Для города это польза — дополнительные учебные места, хоть и платные. Но город всегда имеет возможность начать диалог с тем же застройщиком по приобретению этого объекта. Главное, чтобы на это хватило средств. Наличие образовательного объекта недвижимости, хоть и в частной собственности, в будущем даст нам возможность вернуться к этому вопросу при иных финансовых возможностей у города. Конечно, это намного лучше, чем застроенный без социальных объектов микрорайон. Например, Постников овраг. Там вообще нет такого объекта, и купить нечего, будь в бюджете хоть 100 миллионов", — прокомментировал чиновник.

Кроме того, Сергей Шанов подчеркнул, что в будущем, при реализации комплексного развития территорий, где в основном, расположены двухэтажные дома, в обязательном порядке при разработке проектов планировок территорий будут предусматриваться объекты социальной инфраструктуры.

"Проект генплана Самары 17 мая был размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования РФ. Начался отсчет сроков согласования основного градостроительного документа города с органами федеральной исполнительной власти. Основное новшество нового генплана относительно действующего — карта объектов социальной инфраструктуры местного значения. Ранее такого раздела в генплане не существовало. В новом документе указаны конкретные места, где будут и должны быть построены новые образовательные учреждения, в том числе, в обсуждаемом микрорайоне", — заключил Сергей Шанов.