"ЭнергосбыТ Плюс" поощрил самых добросовестных клиентов из числа предприятий малого бизнеса

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" назвал победителей акции "Надежный партнер". Энергетики поблагодарили своих партнеров малого бизнеса за добросовестную оплату услуг теплоснабжения и грамотную подготовку к отопительному сезону 2020–2021 годов.
В число лучших вошли ЗАО "Медицинская компания ИДК", ООО "ТД "ПОВОЛЖЬЕ", АО "Газлизинг", ООО "Колбасы от "Фабрики качества", а также два физических лица — владельца нежилых помещений (Виктор Журодов и Татьяна Вериго). Энергетики оценивали претендентов на победу по нескольким критериям, основными среди которых являлись отсутствие задолженности и своевременная оплата отопления и горячего водоснабжения, а также выполнение целого комплекса технических мероприятий, влияющих на общую готовность зданий и сооружений к приему тепловой энергии.
"Качество и надежность теплоснабжения во многом зависит от добросовестности самих клиентов, а потому крайне важно, чтобы организации, получающие от нас тепло, были надежными партнерами энергокомпании. С каждым годом мы делаем наше взаимодействие более комфортным и безопасным, вводя новые онлайн-сервисы. И число клиентов, которые положительно оценивают подобные улучшения, также постоянно растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Торжественное награждение победителей прошло в офисе обслуживания клиентов — юридических лиц на ул. Маяковского, 15. Надежные партнеры получили из рук директора энергокомпании дипломы и памятные подарки.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.