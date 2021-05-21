"ЭнергосбыТ Плюс" поощрил самых добросовестных клиентов из числа предприятий малого бизнеса

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" назвал победителей акции "Надежный партнер". Энергетики поблагодарили своих партнеров малого бизнеса за добросовестную оплату услуг теплоснабжения и грамотную подготовку к отопительному сезону 2020–2021 годов.

В число лучших вошли ЗАО "Медицинская компания ИДК", ООО "ТД "ПОВОЛЖЬЕ", АО "Газлизинг", ООО "Колбасы от "Фабрики качества", а также два физических лица — владельца нежилых помещений (Виктор Журодов и Татьяна Вериго). Энергетики оценивали претендентов на победу по нескольким критериям, основными среди которых являлись отсутствие задолженности и своевременная оплата отопления и горячего водоснабжения, а также выполнение целого комплекса технических мероприятий, влияющих на общую готовность зданий и сооружений к приему тепловой энергии.

"Качество и надежность теплоснабжения во многом зависит от добросовестности самих клиентов, а потому крайне важно, чтобы организации, получающие от нас тепло, были надежными партнерами энергокомпании. С каждым годом мы делаем наше взаимодействие более комфортным и безопасным, вводя новые онлайн-сервисы. И число клиентов, которые положительно оценивают подобные улучшения, также постоянно растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Торжественное награждение победителей прошло в офисе обслуживания клиентов — юридических лиц на ул. Маяковского, 15. Надежные партнеры получили из рук директора энергокомпании дипломы и памятные подарки.