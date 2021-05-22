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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре на создание нового футбольного поля выделили более 127 млн рублей

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортивная школа олимпийского резерва № 1 объявила торги на поиск компании, которая создаст новое футбольное поле с искусственным покрытием в границах улиц А. Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной и пр. Юных Пионеров. Начальная цена контракта составляет 127,3 млн рублей.

В техническом задании отмечается, что подрядчик должен будет выполнять подготовительные работы, соорудить водоотведение (дождевую канализацию под полем), водоотводные лотки, создать само поле площадью 7942 "квадрата", обустроить шесть беговых дорожек с искусственным покрытием с разметкой на площади в 5,9 тыс. кв метров. Кроме того, потребуется установить ограждение, создать два сектора для прыжков в длину, приобрести футбольные ворота и другое спортивное оборудование.

Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 г. Подрядчик обязан предоставить пятилетнюю гарантию.

Спортивный объект появится в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта" госпрограммы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2023 гг.".

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