В Самаре на создание нового футбольного поля выделили более 127 млн рублей

Спортивная школа олимпийского резерва № 1 объявила торги на поиск компании, которая создаст новое футбольное поле с искусственным покрытием в границах улиц А. Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной и пр. Юных Пионеров. Начальная цена контракта составляет 127,3 млн рублей.
В техническом задании отмечается, что подрядчик должен будет выполнять подготовительные работы, соорудить водоотведение (дождевую канализацию под полем), водоотводные лотки, создать само поле площадью 7942 "квадрата", обустроить шесть беговых дорожек с искусственным покрытием с разметкой на площади в 5,9 тыс. кв метров. Кроме того, потребуется установить ограждение, создать два сектора для прыжков в длину, приобрести футбольные ворота и другое спортивное оборудование.
Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 г. Подрядчик обязан предоставить пятилетнюю гарантию.
Спортивный объект появится в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта" госпрограммы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2023 гг.".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))