В Кинельском районе планируют построить очистные сооружения

Администрация с. Малая Малышевка Кинельского района подыскивает подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы на объекте "Строительство очистных сооружений и системы водоотведения".

На это выделено 19 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства местного бюджета, в том числе, полученные из региональной казны.

Предполагается, что пропускная способность канализационных очистных сооружений составит 700 кубометров в суки. Подрядчику предстоит спроектировать бытовую канализацию из неметаллических труб (7,2 тыс. погонных метров), а также электроснабжение. Кроме того, нужно предусмотреть подъездные пути к проектируемым КОС.

Объект планируется возвести в рамках целевой программы "Современный облик сельских территорий" госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий в Самарской области на период 2020-2025 гг.".