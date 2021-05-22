В Кинельском районе планируют построить очистные сооружения

Администрация с. Малая Малышевка Кинельского района подыскивает подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы на объекте "Строительство очистных сооружений и системы водоотведения".
На это выделено 19 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства местного бюджета, в том числе, полученные из региональной казны.
Предполагается, что пропускная способность канализационных очистных сооружений составит 700 кубометров в суки. Подрядчику предстоит спроектировать бытовую канализацию из неметаллических труб (7,2 тыс. погонных метров), а также электроснабжение. Кроме того, нужно предусмотреть подъездные пути к проектируемым КОС.
Объект планируется возвести в рамках целевой программы "Современный облик сельских территорий" госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий в Самарской области на период 2020-2025 гг.".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))