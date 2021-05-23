Тольяттинские депутаты предложили сделать Радоницу в регионе нерабочим днем

Депутаты тольяттинской городской думы подготовили обращение на имя губернатора Самарской области и в Самарскую губернскую думу, связанное с вопросом установления на территории региона праздничного дня – Дня поминовения усопших (Радоницы).

В обращении депутаты отметили, что поминовение усопших именно на Радоницу — одна из древних традиций, которая отмечается православными христианами на девятый день после Пасхи, однако Радоница (Родительский день) всегда выпадает на вторник.

"Учитывая многочисленные обращения жителей города об установлении на территории Самарской области нерабочим (праздничным) днем — День поминовения усопших (Радоницу), что позволит жителям в этот день без суеты и спешки помолиться об упокоении душ усопших, посетить могилы близких, дума Тольятти предлагает установить этот день нерабочим", — пишут в обращении депутаты.

Отмечается, что Тольяттинская Епархия РПЦ единодушно поддерживает данную инициативу.

Кроме того, парламентарии привели в пример регионы, где Радоница считается нерабочим днем — это Карачаево-Черкессия, Ставропольский край, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Брянская и другие области.