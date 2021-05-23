Тольяттинские депутаты предложили сделать Радоницу в регионе нерабочим днем

Депутаты тольяттинской городской думы подготовили обращение на имя губернатора Самарской области и в Самарскую губернскую думу, связанное с вопросом установления на территории региона праздничного дня – Дня поминовения усопших (Радоницы).
В обращении депутаты отметили, что поминовение усопших именно на Радоницу — одна из древних традиций, которая отмечается православными христианами на девятый день после Пасхи, однако Радоница (Родительский день) всегда выпадает на вторник.
"Учитывая многочисленные обращения жителей города об установлении на территории Самарской области нерабочим (праздничным) днем — День поминовения усопших (Радоницу), что позволит жителям в этот день без суеты и спешки помолиться об упокоении душ усопших, посетить могилы близких, дума Тольятти предлагает установить этот день нерабочим", — пишут в обращении депутаты.
Отмечается, что Тольяттинская Епархия РПЦ единодушно поддерживает данную инициативу.
Кроме того, парламентарии привели в пример регионы, где Радоница считается нерабочим днем — это Карачаево-Черкессия, Ставропольский край, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Брянская и другие области.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет