В Самаре 22 мая впервые за 54 года был побит температурный рекорд

В субботу, 22 мая, воздух в столице региона прогрелся до 34,1°С. До такой отметки столбик термометра поднялся впервые с 1967 года. Тогда была зафиксирована температура в 31,7°С, сообщает Приволжское УГМС.
Кроме того, в этот же день был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в 8 районах Самарской области.
В Аглосе, Кинель-Черкассах и Большой Глушице также побиты температурные значения 1967 г. Воздух здесь прогрелся 22 мая до +34,5°С (отклонение в 2,5°С), до +34,3°С (отклонение в 1,8°С) и до +34,5 °С (отклонение в 2°С), соответственно.
В Серноводске, Клявлино и Челно-Вершинах побиты значения 1984 года. Столбик термометра в субботу показывал здесь 33,6°С (отклонение в 2,1 °С), 31,7 °С (отклонение в 1,8 °С) и 30,9°С (отклонение в 0,5°С), соответственно.
В Авангарде температурный рекорд зафиксирован впервые в 1959 года — максимальная температура в 2021 г. составила 34,4°С (отклонение в 2,4°С).
В Безенчуке 22 мая столбик термометра поднялся до +34,1°С, тем самым побив рекорд 2006 года с разницей в 0,6°С.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет