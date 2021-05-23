В Самаре 22 мая впервые за 54 года был побит температурный рекорд

В субботу, 22 мая, воздух в столице региона прогрелся до 34,1°С. До такой отметки столбик термометра поднялся впервые с 1967 года. Тогда была зафиксирована температура в 31,7°С, сообщает Приволжское УГМС.

Кроме того, в этот же день был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в 8 районах Самарской области.

В Аглосе, Кинель-Черкассах и Большой Глушице также побиты температурные значения 1967 г. Воздух здесь прогрелся 22 мая до +34,5°С (отклонение в 2,5°С), до +34,3°С (отклонение в 1,8°С) и до +34,5 °С (отклонение в 2°С), соответственно.

В Серноводске, Клявлино и Челно-Вершинах побиты значения 1984 года. Столбик термометра в субботу показывал здесь 33,6°С (отклонение в 2,1 °С), 31,7 °С (отклонение в 1,8 °С) и 30,9°С (отклонение в 0,5°С), соответственно.

В Авангарде температурный рекорд зафиксирован впервые в 1959 года — максимальная температура в 2021 г. составила 34,4°С (отклонение в 2,4°С).

В Безенчуке 22 мая столбик термометра поднялся до +34,1°С, тем самым побив рекорд 2006 года с разницей в 0,6°С.