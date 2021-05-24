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Короткое замыкание стало причиной эвакуации 500 человек из ТЦ "Империя" в Самаре В Кинельском районе перевернулся мотоциклист, пытавшийся избежать столкновения с животным В Богатовском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка На трассе под Кинелем под колесами легковушки погиб мужчина Двое пострадали при ночном ДТП с тремя машинами на Фрунзенском мосту в Самаре

Происшествия

Короткое замыкание стало причиной эвакуации 500 человек из ТЦ "Империя" в Самаре

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 мая, в 17:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ "Империя" на Московском шоссе, 163 "Б" в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы сразу выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "№ 2" и на месте установили, что на первом этаже здания произошло короткое замыкание без последующего горения.
В целях безопасности до прибытия пожарных из ТЦ самостоятельно было эвакуировано 500 человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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