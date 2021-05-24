Короткое замыкание стало причиной эвакуации 500 человек из ТЦ "Империя" в Самаре

В воскресенье, 23 мая, в 17:16 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ "Империя" на Московском шоссе, 163 "Б" в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы сразу выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "№ 2" и на месте установили, что на первом этаже здания произошло короткое замыкание без последующего горения.

В целях безопасности до прибытия пожарных из ТЦ самостоятельно было эвакуировано 500 человек.