За три дня в Самарской области поймали 86 нетрезвых водителей

В Самарской области с 21 по 23 мая сотрудники ГИБДД выявили более 2900 нарушений в области дорожного движения, сообщает региональное ГУ МВД.

Так, на дорогах области задержали 86 нетрезвых водителей, из которых 51 — в результате целенаправленных рейдов.

Кроме того, за три дня сотрудники ГИБДД выявили 73 нарушения правил перевозки детей и 280 автолюбителей со слишком затонированными стеклами.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать нарушений и быть ответственными за свои действия.