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Происшествия

За три дня в Самарской области поймали 86 нетрезвых водителей

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 21 по 23 мая сотрудники ГИБДД выявили более 2900 нарушений в области дорожного движения, сообщает региональное ГУ МВД.

Так, на дорогах области задержали 86 нетрезвых водителей, из которых 51 — в результате целенаправленных рейдов.

Кроме того, за три дня сотрудники ГИБДД выявили 73 нарушения правил перевозки детей и 280 автолюбителей со слишком затонированными стеклами.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать нарушений и быть ответственными за свои действия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:20 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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