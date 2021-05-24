Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут получить кэшбэк при оплате тепла

У клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" осталось семь дней, чтобы принять участие в акции "Плати просто!" В качестве приза - "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг.
Акция "Плати просто!" проводится с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Ее важным условием является отсутствие задолженности перед энергокомпанией на дату ее начала и в период действия акции.
Шанс на кэшбэк от энергетиков имеет любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от "Энергосбыт Плюс" и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Необходимые условия:
- иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);
- оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;
- сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее чем 500 (пятисот) рублей.
Все подробности об акции можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru в разделе "Акции для клиентов".
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.