Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут получить кэшбэк при оплате тепла

У клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" осталось семь дней, чтобы принять участие в акции "Плати просто!" В качестве приза - "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг.

Акция "Плати просто!" проводится с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Ее важным условием является отсутствие задолженности перед энергокомпанией на дату ее начала и в период действия акции.

Шанс на кэшбэк от энергетиков имеет любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от "Энергосбыт Плюс" и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Необходимые условия:

- иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);

- оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;

- сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее чем 500 (пятисот) рублей.

Все подробности об акции можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru в разделе "Акции для клиентов".