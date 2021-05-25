На УСЦ "Чайка" началось строительство лыжероллерной трассы

Получено разрешение на строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства. Подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ.
Проектом предусмотрено строительство трассы протяженностью 6,2 км, зона старта и финиша, мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, а также боксы для обслуживания снаряжения и ожидания команд, один из которых предусмотрен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в зоне финиша установят электронное информационное табло с хорошим обзором для максимального количества зрителей.
"Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым поставлена задача по дальнейшему развитию базы "Чайка". Строительство лыжероллерной трассы очень важно как для профессиональных спортсменов, так и для жителей региона в целом", — отметил врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.
Объект будет возведен в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Спорт — норма жизни". Срок реализации проекта — 2021–2022 год.
График работы учебно-спортивного центра "Чайка" останется без изменений.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))