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Строительство Строительство и недвижимость

На УСЦ "Чайка" началось строительство лыжероллерной трассы

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Получено разрешение на строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства. Подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ.

Проектом предусмотрено строительство трассы протяженностью 6,2 км, зона старта и финиша, мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, а также боксы для обслуживания снаряжения и ожидания команд, один из которых предусмотрен для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в зоне финиша установят электронное информационное табло с хорошим обзором для максимального количества зрителей.

"Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым поставлена задача по дальнейшему развитию базы "Чайка". Строительство лыжероллерной трассы очень важно как для профессиональных спортсменов, так и для жителей региона в целом", — отметил врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.

Объект будет возведен в рамках национального проекта "Демография" федерального проекта "Спорт — норма жизни". Срок реализации проекта — 2021–2022 год.

График работы учебно-спортивного центра "Чайка" останется без изменений.

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