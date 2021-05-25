В Самарской области с начала года обнаружили 221 поддельную банкноту

В Самарской области в банковском секторе в I квартале 2021 г. специалисты выявили 221 поддельную банкноту, сообщает Банк России.

Больше всего выявили фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. — 163 штуки. Также были обнаружили 23 поддельные банкноты достоинством 1000 руб., пять купюр номиналом 2 тыс. руб., 13 штук — 500 руб. и 17 штук — 200 рублей. Также специалисты выявили одну поддельную банкноту 100 долларов США.

"Очень важно, чтобы жители региона знали, как отличить настоящую банкноту от фальшивой. Всегда проверяйте крупные купюры, особенно если продаете что-то с рук, получаете сдачу в маленьком несетевом магазине или кафе. Для этого сегодня есть все возможности, — объясняет управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. — Например, в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России" можно посмотреть защитные признаки той или иной банкноты. Проверять нужно не менее трех таких элементов, различимых на ощупь, при наклоне и на просвет".