В Самарской области с начала года обнаружили 221 поддельную банкноту

В Самарской области в банковском секторе в I квартале 2021 г. специалисты выявили 221 поддельную банкноту, сообщает Банк России.
Больше всего выявили фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. — 163 штуки. Также были обнаружили 23 поддельные банкноты достоинством 1000 руб., пять купюр номиналом 2 тыс. руб., 13 штук — 500 руб. и 17 штук — 200 рублей. Также специалисты выявили одну поддельную банкноту 100 долларов США.
"Очень важно, чтобы жители региона знали, как отличить настоящую банкноту от фальшивой. Всегда проверяйте крупные купюры, особенно если продаете что-то с рук, получаете сдачу в маленьком несетевом магазине или кафе. Для этого сегодня есть все возможности, — объясняет управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. — Например, в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России" можно посмотреть защитные признаки той или иной банкноты. Проверять нужно не менее трех таких элементов, различимых на ощупь, при наклоне и на просвет".
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Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.