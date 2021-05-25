В Большечерниговском районе реконструировали водопровод, но жители не могут им пользоваться

Счетная палата Самарской области обнаружила нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на проектирование и реконструкцию водозабора, НФС и водопровода в поселках Глушицкий и Пензено Большечерниговского района.
Проектирование и реконструкцию водозабора, НФС и водопровода вели в рамках госпрограммы Самарской области "Чистая вода". Общая стоимость работ составила более 156,5 млн руб., из них средства областного бюджета - более 152 млн рублей.
Как выяснила Счетная палата, объект ввели в эксплуатацию в срок - 31 декабря 2020 года. Но при этом частные дома в пос. Глушицкий продолжают получать воду из старого трубопровода, качество воды в котором не соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Также в нарушение Бюджетного кодекса РФ были внесены изменения в бюджет района без доведения соответствующих бюджетных ассигнований от вышестоящих бюджетов. Муниципальным заказчик некачественно планировал и обосновал бюджетные ассигнования на строительство объекта. В результате не использовались более чем 11 млн руб., выделенные из областного бюджета.
Помимо этого, заказчик не проконтролировал качество разрабатываемой проектной документации. Так, в проекте 2014 г. отсутствовали ключевые инженерные сооружения, пусконаладочные работы и т.д. А в скорректированную документацию 2020 г. попали работы, потребности в которых нет.
Кроме того, Счетная палата выяснила, что никто не обеспечивал исполнение контракта. Заказчик не потребовал с подрядчика средства за реализацию материалов, полученных при разборке временных зданий - 344,60 тыс. рублей. После проверки эти деньги перечислили в бюджет Большечерниговского района.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.