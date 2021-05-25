В Большечерниговском районе реконструировали водопровод, но жители не могут им пользоваться

Счетная палата Самарской области обнаружила нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на проектирование и реконструкцию водозабора, НФС и водопровода в поселках Глушицкий и Пензено Большечерниговского района.

Проектирование и реконструкцию водозабора, НФС и водопровода вели в рамках госпрограммы Самарской области "Чистая вода". Общая стоимость работ составила более 156,5 млн руб., из них средства областного бюджета - более 152 млн рублей.

Как выяснила Счетная палата, объект ввели в эксплуатацию в срок - 31 декабря 2020 года. Но при этом частные дома в пос. Глушицкий продолжают получать воду из старого трубопровода, качество воды в котором не соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Также в нарушение Бюджетного кодекса РФ были внесены изменения в бюджет района без доведения соответствующих бюджетных ассигнований от вышестоящих бюджетов. Муниципальным заказчик некачественно планировал и обосновал бюджетные ассигнования на строительство объекта. В результате не использовались более чем 11 млн руб., выделенные из областного бюджета.

Помимо этого, заказчик не проконтролировал качество разрабатываемой проектной документации. Так, в проекте 2014 г. отсутствовали ключевые инженерные сооружения, пусконаладочные работы и т.д. А в скорректированную документацию 2020 г. попали работы, потребности в которых нет.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что никто не обеспечивал исполнение контракта. Заказчик не потребовал с подрядчика средства за реализацию материалов, полученных при разборке временных зданий - 344,60 тыс. рублей. После проверки эти деньги перечислили в бюджет Большечерниговского района.