"Ваш инвестор" предлагает займы для малого бизнеса

Компания "Ваш инвестор" предоставляет предпринимателям удобное решение - займы под залог автотранспорта (легковых и грузовых автомобилей, спецтехники). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.
Почему бизнес выбирает займы под залог:
- быстрое получение денег;
- максимально упрощенная процедура оформления;
- лояльный скоринг;
- возможность досрочного погашения в любой момент;
- пересчет процентов по дням;
- возможность продления срока действия займа;
- возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа.
Средства предоставляются бизнесу на любые цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.
Компания "Ваш инвестор" включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации "МиР". Услуги компании представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания "Ваш инвестор" была признана лучшей микрофинансовой организацией, по итогам XV ежегодной премии имени П.А.Столыпина в области экономики и финансов журнала "Банковское дело".
"Ваш инвестор" - современный сервис займов под залог:
Тольятти:
Юбилейная улица, 2г
vashinvestor.ru
тел. +7-800-100-1465
Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.