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Финансы Экономика и бизнес

"Ваш инвестор" предлагает займы для малого бизнеса

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Ваш инвестор" предоставляет предпринимателям удобное решение - займы под залог автотранспорта (легковых и грузовых автомобилей, спецтехники). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Почему бизнес выбирает займы под залог:

- быстрое получение денег;

- максимально упрощенная процедура оформления;

- лояльный скоринг;

- возможность досрочного погашения в любой момент;

- пересчет процентов по дням;

- возможность продления срока действия займа;

- возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа.

Средства предоставляются бизнесу на любые цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.

Компания "Ваш инвестор" включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации "МиР". Услуги компании представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания "Ваш инвестор" была признана лучшей микрофинансовой организацией, по итогам XV ежегодной премии имени П.А.Столыпина в области экономики и финансов журнала "Банковское дело".

"Ваш инвестор" - современный сервис займов под залог:
Тольятти:
Юбилейная улица, 2г
vashinvestor.ru
тел. +7-800-100-1465

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

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