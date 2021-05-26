"Граждане СССР" не освобождаются от оплаты услуг ЖКХ

На них распространяется современное действующее законодательство об оплате потребленных ресурсов.

Уже несколько лет в России действуют сообщества, именующие себя "Профсоюз "Союз ССР", "Граждане СССР" и т.д. Их члены не признают действующее законодательство и отказываются оплачивать потребленные услуги водоснабжения и водоотведения.

По данным "РКС-Самара", количество таких абонентов увеличилось в разы. Если в 2019 году в ресурсоснабжающую организацию поступило около 30 обращений от членов "профсоюза СССР", то в 2021 эта цифра приблизилась к 100. Их общая задолженность за холодную воду и канализацию приближается к полутора миллионам рублей.

Эти сообщества вводят в заблуждение жителей, собирая взносы и обещая взамен освобождение от оплаты всех коммунальных услуг. Однако тех, кто заплатил взносы, ждет разочарование. Платить все-таки придется - и не только за коммуналку, но и около 6000 рублей за судебные разбирательства.

В пользу ресурсоснабжающей компании уже вынесено несколько судебных приказов, они вступили в законную силу, в том числе о взыскании задолженности с участников профсоюза "Союза ССР".

Должникам приходится погашать свою задолженность на основании судебного акта, либо, в случае неоплаты, в отношении них возбуждаются исполнительные производства. Благодаря этой работе 27 "граждан СССР" стали добросовестными абонентами.

"РКС-Самара" предостерегает жителей города от агитации со стороны сообществ, именующих себя "Правительство СССР", "Профсоюз "Союз ССР" и т.д., которые могут привести к судебным разбирательствам. Членство в любых организациях не освобождает граждан РФ от обязанности оплачивать коммунальные услуги своевременно и в полном объеме.