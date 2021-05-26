"Граждане СССР" не освобождаются от оплаты услуг ЖКХ

На них распространяется современное действующее законодательство об оплате потребленных ресурсов.
Уже несколько лет в России действуют сообщества, именующие себя "Профсоюз "Союз ССР", "Граждане СССР" и т.д. Их члены не признают действующее законодательство и отказываются оплачивать потребленные услуги водоснабжения и водоотведения.
По данным "РКС-Самара", количество таких абонентов увеличилось в разы. Если в 2019 году в ресурсоснабжающую организацию поступило около 30 обращений от членов "профсоюза СССР", то в 2021 эта цифра приблизилась к 100. Их общая задолженность за холодную воду и канализацию приближается к полутора миллионам рублей.
Эти сообщества вводят в заблуждение жителей, собирая взносы и обещая взамен освобождение от оплаты всех коммунальных услуг. Однако тех, кто заплатил взносы, ждет разочарование. Платить все-таки придется - и не только за коммуналку, но и около 6000 рублей за судебные разбирательства.
В пользу ресурсоснабжающей компании уже вынесено несколько судебных приказов, они вступили в законную силу, в том числе о взыскании задолженности с участников профсоюза "Союза ССР".
Должникам приходится погашать свою задолженность на основании судебного акта, либо, в случае неоплаты, в отношении них возбуждаются исполнительные производства. Благодаря этой работе 27 "граждан СССР" стали добросовестными абонентами.
"РКС-Самара" предостерегает жителей города от агитации со стороны сообществ, именующих себя "Правительство СССР", "Профсоюз "Союз ССР" и т.д., которые могут привести к судебным разбирательствам. Членство в любых организациях не освобождает граждан РФ от обязанности оплачивать коммунальные услуги своевременно и в полном объеме.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.