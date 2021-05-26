Дмитрий Азаров поздравил выпускников с окончанием школы

В среду, 26 мая, для всех выпускников 11 классов в школах региона прозвучал последний звонок. В этом году стены своих родных учреждений покинут более 13,5 тысяч учеников.

С этим событием выпускников школ поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что в их жизни наступает один из самых важных этапов. "Перед вами открыты все дороги страны возможностей. У вас есть всё для того, чтобы получить качественное образование, реализовать свои таланты. Убеждён, вы будете уверенно идти к своей мечте. А мы поможем вам в этом", — отметил Глава региона.

Напомним, в этом году по инициативе Дмитрия Азарова введена дополнительная стимулирующая мера поддержки молодёжи — единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей для всех выпускников школ и средних специальных учебных заведений губернии, которые поступят в вузы Самарской области и останутся реализовывать свои способности на родной земле. Эта инициатива была озвучена Губернатором области 18 мая, во время оглашения Послания депутатам губернской думы, и поддержана общественностью.

"Для нас крайне важно, чтобы каждый из вас смог найти своё призвание и применение своим способностям на родной земле, — подчеркнул Дмитрий Азаров в своём поздравлении. — Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что именно вам, молодым, предстоит обеспечить прорывное развитие страны. Экономический рост, развитие науки, высокая конкурентоспособность России, — всё это невозможно без получения качественного образования".

Особые слова благодарности губернатор выразил родителям и учителям, которые "терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили, передавали свой опыт, поддерживали во всех начинаниях".

Торжественная линейка, посвященная последнему звонку, прошла сегодня и в самарской школе № 41 "Гармония" с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь выпускников приветствовал министр образования региона Виктор Акопьян.

"Когда я собирался к вам на торжественный праздник, в голову пришли слова замечательной песни: "Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, ни воротит никто никогда школьные годы…". Сегодня у вас последний звонок, последний учебный день в стенах школы. Но учеба не заканчивается. В современном мире человеку надо учиться всю жизнь. И, на мой взгляд, Самарская область открывает вам все дороги в высшие учебные заведения. В этом году на 1000 бюджетных мест вузы региона получили плюсом. И это все — для вас", — отметил министр.

Он выразил благодарность родителям выпускников и учителям: "Когда-то Антон Павлович Чехов произнес замечательную фразу: "Если мы будем работать, имея в виду только настоящее, то наша работа будет ничтожной. Работать надо, имея в виду только будущее". Именно так ваши учителя и работали все эти 11 лет. Моя огромная благодарность — всему педагогическому коллективу школы № 41".

Белый верх, черный низ, 63 синие ленты с надписью "выпускник". Каждый четвертый из них — претендент на медаль за особые успехи в учении. Позади у ребят — 11 лет учебы, прыжков "через козла" на "физре", контрольных и "домашек". Впереди — ЕГЭ, а после — уже не уроки, а "пары".

"Каждый из вас уже знает, куда поступит, каковы цели на ближайшее время. Сегодня заканчивается детская школа жизни. И мое пожелание будет таким: взрослейте, но в душе хотя бы чуть-чуть всегда оставайтесь детьми. Удачи, счастья и всего наилучшего", — обратился к выпускникам руководитель регионального минобра.

К последнему звонку ребята подготовились основательно. Собравшимся на площадке перед зданием школы они показали результат многодневных репетиций — концерт-посвящение главным этапам школьной жизни.

Директор образовательного учреждения Сергей Пичкуров отметил, что последний звонок — праздник, с которого начинается новая глава жизни.

"Сегодня перед нами 63 успешных, красивых, талантливых, целеустремленных выпускника. У вас есть все — отличные знания, которые вы получали на протяжении 11 лет учебы в родной школе, благодаря замечательному профессиональному педагогическому коллективу; любимые родители, которые на протяжении всех этих лет были рядом с вами и поддерживали все начинания. Ну и, конечно, у вас есть много возможностей, как сказал Виктор Альбертович, чтобы реализовать себя на территории родного региона. Впереди самое важное испытание на ближайшем отрезке — ЕГЭ", — напомнил директор, пожелав успешной сдачи экзаменов и реализации всех намеченных планов.

Впрочем, сами выпускники достаточно уверенно оценивают свои силы и возможности. Например, ученик 11 А Михаил Белкин возлагает надежды на "политех" или СГАУ им. Королева, на факультеты "Экономист" или "Муниципальное управление", ученик 11 Б Владислав Панин мечтает стать юристом по бракоразводным процессам, а его одноклассница Камила Бабаева рассчитывает на высокие баллы по ЕГЭ и поступление в СГСПУ на переводчика.

"Хотелось бы получить 90+ баллов. Планирую поступать в Самарский государственный социально-педагогический университет на учителя английского или переводчика. Языки в наши дни очень востребованы, можно найти себя в любой сфере. Я пока не знаю, чем хочу заниматься, поэтому буду изучать языки, а дальше посмотрим, — рассказывает выпускница и добавляет, что приставка к формулировке учебного заведения "углубленное изучение отдельных предметов" полностью оправдана, — мне было достаточно знаний в школе и наших учителей, я не занималась с репетиторами ни по одному предмету. У нас сильная кафедра английского языка, поэтому я не сомневаюсь, что поступлю".

А первый экзамен у самарских выпускников состоится уже на следующей неделе. В четверг, 3 июня, школьники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку.

Последние звонки по традиции пройдут в конце мая во всех образовательных учреждениях региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в официальном обращении к выпускникам пожелал им успехов и удачи, отметив, что губерния нуждается в их энергии и талантах.