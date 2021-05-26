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Происшествия

В Самарской области начальника филиала медчасти ФСИН уволили в связи с утратой доверия

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях при проверке обнаружила нарушения в учреждении здравоохранения ФСИН. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснилось, начальник филиала "Медицинская часть №8" ФКУЗ "Медико-санитарная часть №63 ФСИН" с 2016 по 2019 гг. представляла недостоверные сведения о доходах на себя и супруга. Она скрыла информацию о находящихся в собственности двух нежилых зданиях, земельных участках, нежилом помещении, квартире и самоходном транспорте. Также женщина не сообщила о приобретении в 2019 г. Mercedes-Benz GLC 300 за 3,5 млн руб. - стоимость машины превышала задекларированный совокупный доход семьи за три года.

Кроме того, начальница медчасти в принадлежащем ей здании незаконно вела предпринимательскую деятельность - предоставляла платные стоматологические услуги.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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