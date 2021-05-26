В Самарской области начальника филиала медчасти ФСИН уволили в связи с утратой доверия

Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях при проверке обнаружила нарушения в учреждении здравоохранения ФСИН. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснилось, начальник филиала "Медицинская часть №8" ФКУЗ "Медико-санитарная часть №63 ФСИН" с 2016 по 2019 гг. представляла недостоверные сведения о доходах на себя и супруга. Она скрыла информацию о находящихся в собственности двух нежилых зданиях, земельных участках, нежилом помещении, квартире и самоходном транспорте. Также женщина не сообщила о приобретении в 2019 г. Mercedes-Benz GLC 300 за 3,5 млн руб. - стоимость машины превышала задекларированный совокупный доход семьи за три года.

Кроме того, начальница медчасти в принадлежащем ей здании незаконно вела предпринимательскую деятельность - предоставляла платные стоматологические услуги.