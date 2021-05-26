16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Отсутствие ПДД, высокая скорость, бесшумность: самарские эксперты оценили электросамокаты с позиции безопасности Космос наш! В юбилей первого космического полета Волга Ньюс и Промсвязьбанк запустили информационный проект Минпросвещения РФ поддержало заявку Самарской области на строительство школы в Южном городе В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч Человекоцентричная коммуникация с молодежью: участники программы региональной стажировки РАНХиГС представили свои проектные идеи

Общество

Отсутствие ПДД, высокая скорость, бесшумность: самарские эксперты оценили электросамокаты с позиции безопасности

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Весна 2021 г. ознаменовалась для самарцев массовым переходом на "два колеса". Помимо уже привычных велосипедистов, владельцев сегвеев и гироскутеров город наводнили электросамокаты. Самарская область – не первый российский регион, где появился шеринг двухколесных средств передвижения, однако в этом году это стало трендом. Или бедствием. В зависимости от того, под каким ракурсом смотреть.

Фото: pikabu.ru

В соцсетях жители города — и автомобилисты, и пешеходы, — возмущаются, что водители электросамокатов игнорируют правила перемещения в общественных местах, а порой и вовсе встают за руль в нетрезвом виде. Кроме того, самарцы недовольны высокой и, как следствие, небезопасной скоростью этих транспортных средств, а также так называемыми "двойными стандартами": "аренду ввели, а инфраструктуру в виде выделенных дорожек и гладкой асфальтовой поверхности не создали", — рассуждают жители.  

Перечисленное, по мнению горожан, создает предпосылки для увечий и ДТП. За короткий период шеринга электросамокатов (с середины апреля 2021 г.) в Самаре произошли десятки происшествий с их участием — люди калечатся и ломают кости. Кроме того, участились случаи столкновения самокатов с автомобилями и пешеходами. Например, на днях водитель иномарки сбил на ул. Садовой в Самаре парня на электросамокате, а неделей раньше другой самокатчик врезался в женщину на остановке у КРЦ "Звезда".

Впрочем, сотрудники отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД РФ по Самаре на вопрос о количестве ДТП с участием электросамокатов с начала 2021 г., ответили, что как ДТП происшествия с двухколесным транспортом не рассматриваются. 

"Пользователи электросамокатов считаются пешеходами, и, если машина врезалась в такой транспорт, это рассматривается как наезд на пешехода, который находился на электросамокате. Формально это не ДТП", — сообщили в отделении пропаганды.

Также в городском ГИБДД сообщили, что статистики по числу пострадавших на самокатах не ведут: "Тренд на самокаты пошел недавно, пока такой статистики у нас не ввели".

Вопросом безопасности электросамокатов обеспокоены депутаты и общественники. Так, по мнению депутата Самарской губдумы Михаила Матвеева, в общественных местах — в парках, на набережной, на тротуарах, в скверах — следует на законодательном уровне ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч. Спикер уверен: технические характеристики транспортного средства — высокая скорость и бесшумность — создают риск столкновения и травм.

"К самому виду транспорта отношусь положительно, — наверное, удобная вещь, чтобы покататься. Но когда речь идет не о загородной территории, а об общественных местах, безусловно, надо соблюдать ПДД, которые для этого вида транспортного средства фактически отсутствуют. Скорость, которую развивают самокаты, достигает 27 км/час. Этого достаточно, чтобы, в случае столкновения, причинить травму как самому самокатчику, так и тому, в кого он врезался, и не дай бог это ребенок. На мой взгляд, речь должна идти о том, чтобы движение по тротуарам и паркам было ограничено 15 км/ч, чтобы была увеличена возможность маневра для водителей или, в случае столкновения, последствия не оказались серьезными. Если речь идет о перемещении по дорогам, безусловно, надо иметь шлем", — прокомментировал депутат.

Михаил Матвеев также сообщил: его позицию не разделяют городские урбанисты, считающие, что запреты не нужны и достаточно развивать инфраструктуру в городе, в том числе, за счет велодорожек.

"С этим можно было бы не спорить, если бы не понимание, что такие рассуждения выглядят фантазией. Все прекрасно осознают, что люди с травмами поступают в больницы прямо сегодня, — комментирует спикер. — А чтобы перепланировать город под видение тех, кто мысленно живет в ухоженных городках Европы, нужно, по крайней мере, десятилетие и достаточно большие средства. Не спорю, развивать велодорожки надо. Но проблема еще и в другом: как заставить самокатчиков ездить только по ним, и только там, где есть такая инфраструктура. Наверное, это невозможно. Это воспитание. Все равно будут гонять и летать. И единственный вариант здесь — ограничение скорости и использование шлемов. Если против шлемов есть возражения, тогда просто естественный отбор будет работать немного быстрее".

Пока в Самарской губдуме нет инициатив по данному вопросу. Однако, как сообщил Михаил Матвеев, в других регионах проработка уже идет.

"Знаю, что Московская городская дума уже озаботилась этим вопросом. Предвижу, что в ближайшее время появятся изменения в федеральном законодательстве, которые будут касаться транспортных новинок, — электросамокатов, моноколес. Мой приятель, работающий травматологом в нескольких больницах, включая травмпункт больницы им. Пирогова, говорит, что с травмами, которые были получены в результате езды на самокате, люди поступают практически каждый день. Добавлю, — с очень серьезными травмами. Например, я знаю достаточно молодую женщину в Самаре, которая упала с самоката и сломала себе челюсть. Была очень сложная операция. В результате женщина долго питалась через трубочку. А сейчас у нее достаточно серьезный дефект речи и обезображенная внешность, если можно так выразиться. Людям, которые кричат: "Не мешайте развлекаться", я бы показывал портрет этой девушки. Да и какие там велодорожки и инфраструктура, если в городе достаточно трудно вообще найти такой тротуар, чтобы на длинном отрезке не оказалось ни одной кочки? Эта женщина, которая разбилась, кстати, ни в кого не врезалась. Просто ее колесо попало в ямку".

Несколько иное мнение — у председателя Самарского регионального отделения межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергея Слюсарева. Автоэксперт считает, что, по большому счету, электросамокат безопасен.

Кроме того, к его плюсам он относит экологичность.

"Положительно отношусь к электросамокатам. От них, во-первых, нет выбросов выхлопов в атмосферу. Во-вторых, они занимают мало места на дороге. Поэтому я за то, чтобы развивать этот транспорт, пускать не только на прилегающие территории, но и на проезжую часть. Таким образом люди смогут добираться на работу без пробок", — считает Сергей Слюсарев.

Он убежден, что для развития этого направления передвижения прежде всего надо определить правила пользования.

"Вообще к электросамокатам надо относиться как к транспортным средствам, предназначенным для перевозки людей, а не просто для катания в парке. Вопрос в том, как регулировать поведение тех, кто управляет ими", — рассуждает автоэксперт.

По его мнению, на прилегающей территории должны быть одни требования и одна скорость, а если человек выехал на проезжую часть, — другие требования, права и обязанности, как к равноценному участнику дорожного движения, велосипедисту или автомобилисту.

"Мне кажется, ничего страшного в электросамокатах нет, люди пока просто не научились мастерски ими управлять. Можно и велосипед разогнать, въехать в кого-то, но не стоит же вопрос о безопасности велосипеда. Вопрос о безопасности связан с той же скоростью — на тротуаре и на дороге. На проезжей части человек должен находиться в определенной экипировке, знать ПДД и нести ответственность, как водители транспортных средств", — заключил Сергей Слюсарев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Степанова 18 мая 2021 09:05 Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Виктор Краснов 14 мая 2021 08:16 Самарцы отправили в электронную книгу жалоб около 70 обращений по работе коммерческих маршрутов

Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Андрей Куропаткин 29 апреля 2021 05:26 Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6