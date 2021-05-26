Отсутствие ПДД, высокая скорость, бесшумность: самарские эксперты оценили электросамокаты с позиции безопасности

Весна 2021 г. ознаменовалась для самарцев массовым переходом на "два колеса". Помимо уже привычных велосипедистов, владельцев сегвеев и гироскутеров город наводнили электросамокаты. Самарская область – не первый российский регион, где появился шеринг двухколесных средств передвижения, однако в этом году это стало трендом. Или бедствием. В зависимости от того, под каким ракурсом смотреть.

В соцсетях жители города — и автомобилисты, и пешеходы, — возмущаются, что водители электросамокатов игнорируют правила перемещения в общественных местах, а порой и вовсе встают за руль в нетрезвом виде. Кроме того, самарцы недовольны высокой и, как следствие, небезопасной скоростью этих транспортных средств, а также так называемыми "двойными стандартами": "аренду ввели, а инфраструктуру в виде выделенных дорожек и гладкой асфальтовой поверхности не создали", — рассуждают жители.

Перечисленное, по мнению горожан, создает предпосылки для увечий и ДТП. За короткий период шеринга электросамокатов (с середины апреля 2021 г.) в Самаре произошли десятки происшествий с их участием — люди калечатся и ломают кости. Кроме того, участились случаи столкновения самокатов с автомобилями и пешеходами. Например, на днях водитель иномарки сбил на ул. Садовой в Самаре парня на электросамокате, а неделей раньше другой самокатчик врезался в женщину на остановке у КРЦ "Звезда".

Впрочем, сотрудники отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД РФ по Самаре на вопрос о количестве ДТП с участием электросамокатов с начала 2021 г., ответили, что как ДТП происшествия с двухколесным транспортом не рассматриваются.

"Пользователи электросамокатов считаются пешеходами, и, если машина врезалась в такой транспорт, это рассматривается как наезд на пешехода, который находился на электросамокате. Формально это не ДТП", — сообщили в отделении пропаганды.

Также в городском ГИБДД сообщили, что статистики по числу пострадавших на самокатах не ведут: "Тренд на самокаты пошел недавно, пока такой статистики у нас не ввели".

Вопросом безопасности электросамокатов обеспокоены депутаты и общественники. Так, по мнению депутата Самарской губдумы Михаила Матвеева, в общественных местах — в парках, на набережной, на тротуарах, в скверах — следует на законодательном уровне ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч. Спикер уверен: технические характеристики транспортного средства — высокая скорость и бесшумность — создают риск столкновения и травм.

"К самому виду транспорта отношусь положительно, — наверное, удобная вещь, чтобы покататься. Но когда речь идет не о загородной территории, а об общественных местах, безусловно, надо соблюдать ПДД, которые для этого вида транспортного средства фактически отсутствуют. Скорость, которую развивают самокаты, достигает 27 км/час. Этого достаточно, чтобы, в случае столкновения, причинить травму как самому самокатчику, так и тому, в кого он врезался, и не дай бог это ребенок. На мой взгляд, речь должна идти о том, чтобы движение по тротуарам и паркам было ограничено 15 км/ч, чтобы была увеличена возможность маневра для водителей или, в случае столкновения, последствия не оказались серьезными. Если речь идет о перемещении по дорогам, безусловно, надо иметь шлем", — прокомментировал депутат.

Михаил Матвеев также сообщил: его позицию не разделяют городские урбанисты, считающие, что запреты не нужны и достаточно развивать инфраструктуру в городе, в том числе, за счет велодорожек.

"С этим можно было бы не спорить, если бы не понимание, что такие рассуждения выглядят фантазией. Все прекрасно осознают, что люди с травмами поступают в больницы прямо сегодня, — комментирует спикер. — А чтобы перепланировать город под видение тех, кто мысленно живет в ухоженных городках Европы, нужно, по крайней мере, десятилетие и достаточно большие средства. Не спорю, развивать велодорожки надо. Но проблема еще и в другом: как заставить самокатчиков ездить только по ним, и только там, где есть такая инфраструктура. Наверное, это невозможно. Это воспитание. Все равно будут гонять и летать. И единственный вариант здесь — ограничение скорости и использование шлемов. Если против шлемов есть возражения, тогда просто естественный отбор будет работать немного быстрее".

Пока в Самарской губдуме нет инициатив по данному вопросу. Однако, как сообщил Михаил Матвеев, в других регионах проработка уже идет.

"Знаю, что Московская городская дума уже озаботилась этим вопросом. Предвижу, что в ближайшее время появятся изменения в федеральном законодательстве, которые будут касаться транспортных новинок, — электросамокатов, моноколес. Мой приятель, работающий травматологом в нескольких больницах, включая травмпункт больницы им. Пирогова, говорит, что с травмами, которые были получены в результате езды на самокате, люди поступают практически каждый день. Добавлю, — с очень серьезными травмами. Например, я знаю достаточно молодую женщину в Самаре, которая упала с самоката и сломала себе челюсть. Была очень сложная операция. В результате женщина долго питалась через трубочку. А сейчас у нее достаточно серьезный дефект речи и обезображенная внешность, если можно так выразиться. Людям, которые кричат: "Не мешайте развлекаться", я бы показывал портрет этой девушки. Да и какие там велодорожки и инфраструктура, если в городе достаточно трудно вообще найти такой тротуар, чтобы на длинном отрезке не оказалось ни одной кочки? Эта женщина, которая разбилась, кстати, ни в кого не врезалась. Просто ее колесо попало в ямку".

Несколько иное мнение — у председателя Самарского регионального отделения межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергея Слюсарева. Автоэксперт считает, что, по большому счету, электросамокат безопасен.

Кроме того, к его плюсам он относит экологичность.

"Положительно отношусь к электросамокатам. От них, во-первых, нет выбросов выхлопов в атмосферу. Во-вторых, они занимают мало места на дороге. Поэтому я за то, чтобы развивать этот транспорт, пускать не только на прилегающие территории, но и на проезжую часть. Таким образом люди смогут добираться на работу без пробок", — считает Сергей Слюсарев.

Он убежден, что для развития этого направления передвижения прежде всего надо определить правила пользования.

"Вообще к электросамокатам надо относиться как к транспортным средствам, предназначенным для перевозки людей, а не просто для катания в парке. Вопрос в том, как регулировать поведение тех, кто управляет ими", — рассуждает автоэксперт.

По его мнению, на прилегающей территории должны быть одни требования и одна скорость, а если человек выехал на проезжую часть, — другие требования, права и обязанности, как к равноценному участнику дорожного движения, велосипедисту или автомобилисту.

"Мне кажется, ничего страшного в электросамокатах нет, люди пока просто не научились мастерски ими управлять. Можно и велосипед разогнать, въехать в кого-то, но не стоит же вопрос о безопасности велосипеда. Вопрос о безопасности связан с той же скоростью — на тротуаре и на дороге. На проезжей части человек должен находиться в определенной экипировке, знать ПДД и нести ответственность, как водители транспортных средств", — заключил Сергей Слюсарев.