В 2020 году на прямые расчеты с "ЭнергосбыТ Плюс" перешли свыше 112 тысяч горожан

По результатам 2020 года клиентами АО "ЭнергосбыТ Плюс" стали более 112 тысяч жителей Самарской области, которые прежде оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес управляющих компаний и ТСЖ. Перевод горожан на прямые расчеты с поставщиком тепловой энергии — мера вынужденная, призванная решить проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.

Наибольшая часть горожан, ставших клиентами энергосбытовой компании, проживает в областной столице (94 тысячи). В Тольятти на прямые расчеты с энергетиками перешли около 15 тысяч человек, в Сызрани и Новокуйбышевске — по 1,5 тысячи. Данная работа продолжается и в 2021 году — в ближайшее время на прямые расчеты с энергетиками планируется перевести около 55 тысяч новых клиентов.

"Исключение недобросовестных УК и ТСЖ из цепочки коммунальных расчетов позволит значительно повысить процент оплаты услуг компании. В свою очередь у горожан, заключивших договор с поставщиком тепла, появляется возможность пользоваться многочисленными онлайн-сервисами организации и принимать участие в многочисленных акциях", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Например, в настоящее время в Самарской области подходит к концу акция "Плати просто!". Ее участники получают шанс выиграть "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг. Все подробности об онлайн-сервисах и стимулирующих акциях "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте организации https://samara.esplus.ru.