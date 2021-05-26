В 2020 году на прямые расчеты с "ЭнергосбыТ Плюс" перешли свыше 112 тысяч горожан

По результатам 2020 года клиентами АО "ЭнергосбыТ Плюс" стали более 112 тысяч жителей Самарской области, которые прежде оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес управляющих компаний и ТСЖ. Перевод горожан на прямые расчеты с поставщиком тепловой энергии — мера вынужденная, призванная решить проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.
Наибольшая часть горожан, ставших клиентами энергосбытовой компании, проживает в областной столице (94 тысячи). В Тольятти на прямые расчеты с энергетиками перешли около 15 тысяч человек, в Сызрани и Новокуйбышевске — по 1,5 тысячи. Данная работа продолжается и в 2021 году — в ближайшее время на прямые расчеты с энергетиками планируется перевести около 55 тысяч новых клиентов.
"Исключение недобросовестных УК и ТСЖ из цепочки коммунальных расчетов позволит значительно повысить процент оплаты услуг компании. В свою очередь у горожан, заключивших договор с поставщиком тепла, появляется возможность пользоваться многочисленными онлайн-сервисами организации и принимать участие в многочисленных акциях", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Например, в настоящее время в Самарской области подходит к концу акция "Плати просто!". Ее участники получают шанс выиграть "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг. Все подробности об онлайн-сервисах и стимулирующих акциях "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте организации https://samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.