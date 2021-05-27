В Рождествено дикие собаки загрызли коз в частном хозяйстве

В Рождествено на днях стая диких собак загрызла шест коз у местного жителя Михаила Бочкарева.
"Ночью они зашли ко мне во двор и задушили пять коз, еще одну покусали, она погибла позже", - рассказывает он. По словам Бочкарева, до того собаки около пары месяцев бродили по селу.
"Видимо, стая живет недалеко в лесу. Они бегают, и дела до никому до них нет", - продолжает он.
Михаил Бочкарев рассказал, что в стае семь-восемь особей, собаки небольшого размера, и среди них есть самка.
"Из-за того, что в стае сука, домашние псы на свору не реагируют, хотя при этом могут задушить лис, которые тоже наносят урон, хотя и не в таком количестве. А когда стаю псов сопровождает самка, она нейтрализует домашних собак, они просто не могут на нее напасть", - делится наблюдениями собеседник.
Напомним, это уже не первый случай в Рождествено, когда собачья свора нападает на домашнюю скотину. В начале августа прошлого года в соседнем с Михаилом Бочкаревым фермерском хозяйстве стая загрызла более 60 баранов.
По словам местных жителей, свора существует уже несколько лет, набеги на село совершает в теплое время года, когда начинается выпас скота. Также местные видели останки косуль, загрызенных псами.
"Кроме собак, этого сделать некому. Волк или рысь не будет уничтожать много скотины. А псы душат всех подряд", - говорит Бочкарев.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.