В Рождествено дикие собаки загрызли коз в частном хозяйстве

В Рождествено на днях стая диких собак загрызла шест коз у местного жителя Михаила Бочкарева.

"Ночью они зашли ко мне во двор и задушили пять коз, еще одну покусали, она погибла позже", - рассказывает он. По словам Бочкарева, до того собаки около пары месяцев бродили по селу.

"Видимо, стая живет недалеко в лесу. Они бегают, и дела до никому до них нет", - продолжает он.

Михаил Бочкарев рассказал, что в стае семь-восемь особей, собаки небольшого размера, и среди них есть самка.

"Из-за того, что в стае сука, домашние псы на свору не реагируют, хотя при этом могут задушить лис, которые тоже наносят урон, хотя и не в таком количестве. А когда стаю псов сопровождает самка, она нейтрализует домашних собак, они просто не могут на нее напасть", - делится наблюдениями собеседник.

Напомним, это уже не первый случай в Рождествено, когда собачья свора нападает на домашнюю скотину. В начале августа прошлого года в соседнем с Михаилом Бочкаревым фермерском хозяйстве стая загрызла более 60 баранов.

По словам местных жителей, свора существует уже несколько лет, набеги на село совершает в теплое время года, когда начинается выпас скота. Также местные видели останки косуль, загрызенных псами.

"Кроме собак, этого сделать некому. Волк или рысь не будет уничтожать много скотины. А псы душат всех подряд", - говорит Бочкарев.