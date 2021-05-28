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ЖКХ и благоустройство Общество

В Сызрани реализуют общественную инициативу "Территория добрососедства"

СЫЗРАНЬ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани по адресу ул. Варламова, д. 25 победители второго этапа конкурса общественных проектов в рамках губернаторского проекта "СОдействие" приступили к подготовке дворовой территории к масштабному благоустройству. Председатель ТСЖ "Волжский" Людмила Соколова и инициативная группа демонтировали устаревшие малые архитектурные формы, тем самым выполнив необходимую часть своих обязательств по трудовому участию в благоустройстве.

Летом подрядная организация приступит к выполнению основных работ проекта и уже осенью этого года жители дома № 25 смогут проводить время в обновленном дворе. Планируется провести комплексное благоустройство дворового пространства многоквартирного дома. За счет средств областного бюджета, местного бюджета и средств жителей будут установлены новые малые архитектурные формы, проведена глубокая обрезка деревьев, созданы пешеходные зоны, проведено озеленение и разбиты цветники. У подъездов установят скамейки, урны, цветочные вазоны и кашпо, а также информационные щиты.

Общая стоимость общественного проекта "Территория добрососедства" — благоустройство дворовой территории по ул. Варламова, д. 25" составляет без малого 1,5 млн рублей, при этом сумма областной субсидии составит 1,17 млн руб., объем участия бюджета городского округа Сызрань — порядка 206 тыс. рублей, софинансирование местных жителей составит чуть более 103 тыс. рублей.

Напомним, что жители всех муниципалитетов Самарской области могут принять участие в программе "СОдействие" и преобразить территорию, которая, по мнению жителей, нуждается в благоустройстве. Уже сейчас можно формировать заявки для участия в губернаторском проекте "СОдействие". Их приём будет осуществляться конкурсной комиссией с 1 сентября до 1 ноября текущего года. Подробная информация о правилах участия в проекте "СОдействие" размещена на сайте правительства Самарской области: https://www.samregion.ru/open_government/institutions-gubernatorskij-proekt-sodejstvie/.

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