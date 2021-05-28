В Сызрани реализуют общественную инициативу "Территория добрососедства"

В Сызрани по адресу ул. Варламова, д. 25 победители второго этапа конкурса общественных проектов в рамках губернаторского проекта "СОдействие" приступили к подготовке дворовой территории к масштабному благоустройству. Председатель ТСЖ "Волжский" Людмила Соколова и инициативная группа демонтировали устаревшие малые архитектурные формы, тем самым выполнив необходимую часть своих обязательств по трудовому участию в благоустройстве.
Летом подрядная организация приступит к выполнению основных работ проекта и уже осенью этого года жители дома № 25 смогут проводить время в обновленном дворе. Планируется провести комплексное благоустройство дворового пространства многоквартирного дома. За счет средств областного бюджета, местного бюджета и средств жителей будут установлены новые малые архитектурные формы, проведена глубокая обрезка деревьев, созданы пешеходные зоны, проведено озеленение и разбиты цветники. У подъездов установят скамейки, урны, цветочные вазоны и кашпо, а также информационные щиты.
Общая стоимость общественного проекта "Территория добрососедства" — благоустройство дворовой территории по ул. Варламова, д. 25" составляет без малого 1,5 млн рублей, при этом сумма областной субсидии составит 1,17 млн руб., объем участия бюджета городского округа Сызрань — порядка 206 тыс. рублей, софинансирование местных жителей составит чуть более 103 тыс. рублей.
Напомним, что жители всех муниципалитетов Самарской области могут принять участие в программе "СОдействие" и преобразить территорию, которая, по мнению жителей, нуждается в благоустройстве. Уже сейчас можно формировать заявки для участия в губернаторском проекте "СОдействие". Их приём будет осуществляться конкурсной комиссией с 1 сентября до 1 ноября текущего года. Подробная информация о правилах участия в проекте "СОдействие" размещена на сайте правительства Самарской области: https://www.samregion.ru/open_government/institutions-gubernatorskij-proekt-sodejstvie/.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.