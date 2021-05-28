Двух жителей Самарской области отправили в колонию за наркотики

Чапаевский городской суд вынес приговор двум жителям города, которых обвиняли в сбыте наркотика, сообщает прокуратура Самарской области.

Молодой человек купил наркотик и планировал разложить его по тайникам. Под предлогом быстрого обогащения он вовлек в преступление несовершеннолетнюю знакомую. Девушка делала "закладки" и отправляла сообщнику информацию об их местонахождении. Подозреваемых задержали с 4,72 г запрещенного вещества.

Суд назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Соучастница преступления получила три года колонии общего режима.