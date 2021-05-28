Двух жителей Самарской области отправили в колонию за наркотики

Чапаевский городской суд вынес приговор двум жителям города, которых обвиняли в сбыте наркотика, сообщает прокуратура Самарской области.
Молодой человек купил наркотик и планировал разложить его по тайникам. Под предлогом быстрого обогащения он вовлек в преступление несовершеннолетнюю знакомую. Девушка делала "закладки" и отправляла сообщнику информацию об их местонахождении. Подозреваемых задержали с 4,72 г запрещенного вещества.
Суд назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Соучастница преступления получила три года колонии общего режима.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.