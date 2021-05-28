"Т Плюс" приглашает самарцев принять участие в проекте "Общее решение"

Уже свыше тысячи жителей областной столицы отдали свой голос в копилку проекта "Общее решение", который будет реализован при поддержке компании "Т Плюс" на фестивале "ВолгаФест-2021". В рамках проекта горожанам предлагается выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, которые впоследствии украсят часть стены старейшей электростанции - Самарской ГРЭС.
Суть проекта - коллективное формирование городского пространства. В настоящее время на сайте проекта artreshenie.ru можно из предлагаемой палитры выбрать понравившийся цвет и проголосовать за него. Причем каждый цвет имеет свое уникальное название и ассоциируется с известными локациями родного города: "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Струковский", "Поздний закатный", "Весенний Проран", "Заволжский рассветный" и прочие.
По состоянию на 28 мая в голосовании уже приняли участие 1052 человека. Наиболее активны жители Октябрьского (174 голоса) и Промышленного районов (124 голоса) города. В тройку самых популярных цветов пока входят "Рыбная лазурь", "Пляжный" и "Ночной волжский". При этом голосование продолжается: отдать свой голос за любимый цвет можно будет вплоть до 7 июня 2021 года.
Активная фаза проекта пройдет в рамках фестиваля "ВолгаФест-2021" с 12 по 20 июня. Каждый желающий может вступить в ряды волонтеров и принять участие в покраске стены электростанции.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.