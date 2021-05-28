"Т Плюс" приглашает самарцев принять участие в проекте "Общее решение"

Уже свыше тысячи жителей областной столицы отдали свой голос в копилку проекта "Общее решение", который будет реализован при поддержке компании "Т Плюс" на фестивале "ВолгаФест-2021". В рамках проекта горожанам предлагается выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, которые впоследствии украсят часть стены старейшей электростанции - Самарской ГРЭС.

Суть проекта - коллективное формирование городского пространства. В настоящее время на сайте проекта artreshenie.ru можно из предлагаемой палитры выбрать понравившийся цвет и проголосовать за него. Причем каждый цвет имеет свое уникальное название и ассоциируется с известными локациями родного города: "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Струковский", "Поздний закатный", "Весенний Проран", "Заволжский рассветный" и прочие.

По состоянию на 28 мая в голосовании уже приняли участие 1052 человека. Наиболее активны жители Октябрьского (174 голоса) и Промышленного районов (124 голоса) города. В тройку самых популярных цветов пока входят "Рыбная лазурь", "Пляжный" и "Ночной волжский". При этом голосование продолжается: отдать свой голос за любимый цвет можно будет вплоть до 7 июня 2021 года.

Активная фаза проекта пройдет в рамках фестиваля "ВолгаФест-2021" с 12 по 20 июня. Каждый желающий может вступить в ряды волонтеров и принять участие в покраске стены электростанции.