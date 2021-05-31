"РКС-Самара" напоминает об ограничениях для должников

Не только пандемия ограничивает выезд самарцев за границу, но и долги за водоснабжение и водоотведение.

Если сумма задолженности за водоснабжение и водоотведение перед "РКС-Самара" по исполнительным документам составляет или превышает 30 000 рублей, судебные приставы-исполнители выносят постановление о временном ограничении права на выезд за пределы России. Так что не только пандемия препятствует выезду самарцев за границу, но и коммунальные долги.

По состоянию на конец мая 2021 года запрещено покидать страну из-за долгов перед "РКС-Самара" 283 самарцам. Еще около 1000 исполнительных документов с суммой долга от 30 000 рублей находятся на исполнении в службе судебных приставов.